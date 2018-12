Cântăreaţa Miley Cyrus s-a căsătorit cu iubitul ei, actorul australian Liam Hemsworth, a confirmat artista americană prin intermediul unei serii de fotografii publicate miercuri pe Instagram, informează DPA.

Vedeta pop americană, în vârstă de 26 de ani, a publicat pe această reţea de socializare o imagine alb-negru alături de Liam Hemsworth în faţa unei bolţi de flori, pe care era scris mesajul "12.23.18", ceea ce sugerează că nunta a avut loc duminică. O altă fotografie era însoţită de mesajul "10 ani mai târziu", potrivit agerpres.ro.

La rândul lui, Liam Hemsworth, în vârstă de 28 de ani, a distribuit pe Instagram una dintre aceste imagini, cu mesajul "Dragostea mea".

Cei doi artişti s-au întâlnit în 2009 pe platourile de filmare ale filmului "The Last Song" şi au început în acel an o relaţie.

După ce s-au logodit în 2012, Miley şi Liam s-au despărţit, apoi şi-au reluat relaţia în 2016.

Nunta a avut loc la reşedinţa artistei din Tennessee. Casa din California în care locuiau cei doi tineri artişti a fost distrusă de incendiile de luna trecută.