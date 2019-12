Cântăreaţa Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit

Doliu în lumea muzicii. Interpreta formaţiei Roxette, Marie Fredriksson, a murit la vârsta de 61 de ani. Starul suedez s-a stins în urma unei grele suferinţe, potrivit apropiaţilor.

Cântăreaţa fusese operată în 2002 pentru îndepărtarea unei tumori pe creier, potrivit presei britanice.

Marie a creat Roxette împreună cu Per Gessle în 1986.

Cei doi au avut parte de un succes remarcabil în anii 90, iar hiturile lor au stat săptămâni în şir în topurile muzicale din multe ţări.



Printre cele mai cunoscute melodii se numără It Must Have Been Love, Joyride, Listen To Your Heart şi The Look.