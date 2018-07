Cântăreaţa Cher va lansa un album cu coveruri ale unor hituri ale trupei ABBA. Când va apărea acesta

Cântăreaţa şi actriţa Cher a anunţat că va lansa un album cu coveruri ale unor hituri ale celebrei trupe ABBA. Acesta va fi primul material discografic pe care îl lansează pe piaţă, după "Closer to the Truth", apărut în 2013. Cher face parte din distribuţia musicalului inspirat de piesele trupei ABBA "Mamma Mia! Here We Go Again", care va fi lansat în cinematografe, săptămâna aceasta.

Artista nu a făcut publică lista pieselor şi a mai spus că acestea sunt interpretate într-o manieră diferită de cea a trupei ABBA. Partea a doua a musicalului de succes "Mamma Mia!", lansat în 2008 de Phyllida Lloyd, este primul film în care apare, după ce şi-a împrumutat vocea unui leu în lungmetrajul animat "Zookeeper", în 2011.

În filmul original "Mamma Mia!", nominalizat la două premii Globul de Aur şi două premii Grammy, piesele celebre ale trupei ABBA sunt combinate pentru a spune povestea tinerei Sophie, care îşi organizează nunta pe o insulă grecească, împreună cu mama sa hippie, Donna, personaj interpretat de Meryl Streep, şi care, în acelaşi timp, încearcă să afle cine este tatăl său.

Filmul este lansat pe marile ecrane după ce, în aprilie, membrii trupei suedeze ABBA au anunţat că s-au reunit, după 35 de ani, pentru a înregistra două piese noi.