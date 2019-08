Cântăreaţa americană Taylor Swift a lansat un nou album, care promovează iubirea şi opiniile asumate

"Acest album reprezintă cu adevărat o celebrare a iubirii în toată complexitatea sa, confortul şi haosul ei", a declarat pe Twitter artista americană după lansarea noului ei LP, care conţine 18 piese.Fidelă tradiţiei, Taylor Swift a inclus în mai multe cântece o serie de reflecţii despre precedentele sale dezamăgiri sentimentale, însă vedeta pop a inclus pe noul disc şi multe piese care debordează de optimism, evocând relaţia ei actuală cu actorul englez Joe Alwyn, mai multe dintre noile single-uri făcând aluzii şi la o eventuală căsătorie a artistei, scrie agerpres.ro Noua sa relaţie specială pe care o are cu Marea Britanie reprezintă probabil motivul pentru care cântăreaţa a ales cotidianul The Guardian pentru a acorda un interviu vineri, în care a spus că mandatul preşedintelui Donald Trump este "o autocraţie".Taylor Swift a primit multe critici în 2016, după ce a renunţat să mai susţină un candidat la alegerile prezidenţiale americane, încheiate cu victoria republicanului Trump.În cântecul "Miss Americana and the Heartbreak Prince", artista pare că s-a răzgândit în această privinţă, exprimându-şi într-o manieră explicită decepţia faţă de situaţia actuală din Statele Unite."Istoria americană arde în faţa mea / Mă simt neputincioasă / Domnişoarele sunt deprimate / Băieţii vor rămâne mereu băieţi", afirmă versurile acestei piese.În single-ul "The Man", Taylor Swift vorbeşte despre nedreptăţile cu care se confruntă femeile, atât la locul de muncă, cât şi în iubire.Totodată, vedeta pop a profitat de ocazie pentru a-l critica pe actorul Leonardo DiCaprio, celebru pentru relaţiile sale cu femei tinere, şi lăsând să se înţeleagă că propriile sale relaţii ar fi mai puţin analizate şi criticate în mass-media dacă ea ar fi bărbat: "Ei ar închina un pahar în cinstea sănătăţii mele şi i-ar lăsa pe afemeiaţi să flirteze în continuare/ Eu aş fi ca Leo la Saint Tropez"."Lover" este în acelaşi timp primul album pentru care Taylor Swift păstrează drepturile asupra înregistrărilor sale, în virtutea unui nou contract semnat cu Universal Music Group/ Republic Records.Proprietarul acelor înregistrări originale ("masters"), folosite pentru a produce viniluri, CD-uri şi copii digitale, decide în privinţa modului în care cântecele sunt reproduse sau comercializate. Aceste înregistrări mult râvnite reprezintă una dintre principalele surse de venituri ale artiştilor care deţin drepturile asupra lor.De altfel, vedeta pop a evocat posibilitatea de a reînregistra albumele sale mai vechi lansate de casa de discuri Big Machine, de care s-a despărţit, pentru a prelua controlul asupra acelor înregistrări.