Cântăreaţa americană Pink va primi o stea pe Hollywood Walk of Fame

O nouă stea pe "Walk of Fame" îi va fi atribuită interpretei Pink. Ceremonia va avea loc în data de 5 februarie. La eveniment a fost invitată renumita prezentatoare Ellen DeGeneres şi actriţa Kerri Kenney-Silver.



Pink este câștigătoare a două premii Grammy şi a devenit celebră în anul 2000, datorită albumului "Can't Take Me Home".

Al doilea disc al interpretei, intitulat "Missundaztood", a devenit cel mai bine vândut din cariera sa. De la începutul carierei, artista a vândut peste 40 de milioane de CD-uri în întreaga lume.