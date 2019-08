Cântăreaţa americană Pink le ia apărarea prinţului Harry şi soţiei sale Meghan

, scrie agerpres.ro. Astfel, Pink le-a urmat exemplul lui Sir Elton John şi vedetei Ellen DeGeneres care au condamnat modul în care au fost trataţi în spaţiul public Ducii de Susex, aceştia fiind criticaţi că au folosit avioane private pentru deplasările lor.Câştigătoarea premiului Grammy le-a cerut fanilor "să fie un pic mai binevoitori"."Sunt fericită să văd oameni care vin în apărarea Ducelui şi a Ducesei de Sussex. Modul în care oamenii o tratează (pe Meghan) este cea mai publică formă de intimidare pe care am văzut-o de ceva vreme. A scăpat de sub control. Să fim cu toţii un pic mai binevoitori, da?", a declarat Pink."Să le arătăm copiilor noştri că este cool să fii amabil", a mai spus cântăreaţa americană.Harry şi Meghan, care au fost extrem de vocali în probleme legate de protejarea mediului, au fost criticaţi după ce ar fi făcut patru călătorii cu un avion privat în decurs de 11 zile.Sir Elton John a declarat că le-a pus la dispoziţie lui Harry şi Meghan şi fiului lor Archie un avion privat pentru a "le asigura un nivel ridicat de protecţie, atât de necesar"."Sunt profund afectat de modul distorsionat şi rău intenţionat cu care a fost prezentată în presă şederea Ducelui şi Ducesei de Sussex la locuinţa mea din Nisa săptămâna trecută", a precizat artistul britanic."Mama prinţului Harry, Prinţesa Diana, a fost una dintre cele mai dragi prietene ale mele. Am un sentiment profund de obligaţie de a-i proteja pe Harry şi familia lui de intruziunea inutilă a presei care a contribuit la moartea prematură a Dianei", a încheiat Elton John.A