Cântăreaţa americană Madonna dezminte că ar vrea să părăsească Lisabona

"Nu voi părăsi Lisabona", a declarat artista pentru săptămânalul portughez Visao cu ocazia lansării albumului ei "Madame X", ale cărui piese conţin numeroase influenţe ce provin din colaborările artistice pe care vedeta pop le-a avut în capitala portugheză.



"Fiul meu joacă încă la Benfica. Am încă acolo o casă şi fac multe drumuri dus-întors. Trăiesc în avioanele companiei TAP Air Portugal", a adăugat vedeta pop, care s-a mutat în 2017 la Lisabona pentru a-i permite lui David Banda, unul dintre cei patru copii ai ei adoptaţi din Malawi, să participe la cursurile organizate de Academia de fotbal a clubului Benfica Lisabona.



După mutarea ei în Portugalia, sejurul artistei la Lisabona a fost însoţit de mai multe polemici, cea mai recentă în martie, în urma căreia au apărut zvonuri în presa portugheză despre intenţia Madonnei de a părăsi această ţară.



Echipa care a filmat unul dintre cele mai recente videoclipuri ale cântăreţei nu a primit permisiunea de a aduce un cal într-un conac din secolul al XIX-lea, în Sintra. Potrivit mai multor companii mass-media, decizia nu a fost pe placul artistei, care ar fi ameninţat atunci că va părăsi Portugalia, scrie agerpres.ro



"Am suportat presiuni de cel mai înalt nivel pentru a lăsa calul în interior", a dezvăluit primarul din Sintra, Basilio Horta, pentru săptămânalul Sol, săptămâna trecută. "Am făcut un studiu pentru a cunoaşte impactul" generat de intrarea calului în conac şi "acest lucru ar fi stricat parchetul". "Astfel, a fost imposibil să satisfacem acea cerere. Ei nu i-a picat bine decizia noastră şi s-a supărat", a adăugat primarul portughez.