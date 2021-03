Cântăreaţa americană Demi Lovato a dezvăluit că a fost violată în adolescenţă

Cântăreaţa americană Demi Lovato a dezvăluit într-un documentar că a fost violată în adolescenţă când filma pentru Disney Channel, transmite agerpres.ro.



Mărturisirea a fost făcută în cadrul unui documentar care a deschis marţi festivalul South By Southwest (SXSW).



"Demi Lovato: Dancing with the Devil" este o serie documentar pe YouTube, care se concentrează pe supradoza sa de fentanil din 2018 şi pe lupta vedetei cu această dependenţă.

În patru episoade, cântăreaţa, azi în vârstă de 28 de ani, dezvăluie şi detalii despre abuzurile sexuale pe care le-a suferit, inclusiv în noaptea supradozei.



"Ştiu că ceea ce urmează să spun va şoca. Dar când eram adolescentă am fost într-o situaţie similară ... Mi-am pierdut virginitatea în urma unui viol", a mărturisit Demi Lovato.



Vedeta nu a dat numele violatorului, însă a precizat că incidentul s-a produs când "era membră a acestui grup Disney" şi îşi aminteşte că a fost nevoită să stea lângă cel care a violat-o "tot timpul" pe perioada filmărilor.



Numind incidentul "povestea mea #MeToo", Lovato susţine că şi-a denunţat agresorul care nu era îngrijorat.



Artista a ajuns cunoscută în urma peliculei "Camp Rock", produsă de Disney Channel, şi filmată atunci când avea 15 ani.



În documentar - în care mai apar Elton John, magnatul muzical Scooter Braun şi actorul Will Ferrell - Demi Lovato recunoaşte că nu a putut să renunţe deodată la dependenţele sale şi că ocazional fumează marijuana şi consumă alcool cu moderaţie.



Festivalul South By Southwest se încheie sâmbătă.