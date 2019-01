Cântăreaţa americană, Alicia Keys va fi prezentatoarea oficială a galei Grammy Awards 2019

Anunţul a fost făcut prin intermediul unui mesaj publicat de Recording Academy pe contul de Twitter al premiilor Grammy."Este oficial! Alicia Keys, câştigătoare a 15 premii Grammy, va găzdui cea de-a 61-a ediţie a galei de decernare a premiilor Grammy şi va deţine pentru prima dată titulatura de 'maestru de ceremonii' al celei mai importante seri din industria muzicală", se afirmă în acel mesaj online.Alicia Keys a devenit astfel prima femeie care va deţine titulatura de prezentatoare principală a acestei gale anuale după anul 2005, când gazda evenimentului a fost actriţa Queen Latifah.Vedeta pop-R&B americană, care este şi o excelentă pianistă, cu pregătire în muzica clasică, s-a declarat încântată să prezinte o gală care va accentua necesitatea de a le premia pe femeile din industria muzicală, în contextul unei mai mari diversităţi în rândul artiştilor nominalizaţi în acest an, scrie agerpres.ro "Voi fi gazda galei Grammy, aşa cum aţi auzit deja. Ştiu cum te simţi când te afli pe acea scenă. Sunt recunoscătoare pentru faptul că voi putea să aduc publicului acea lumină, acea energie. Sunt încântată, mă simt foarte bine în legătură cu asta. Am sentimentul că este oportunitatea perfectă pentru a da înapoi acea lumină, în special tuturor femeilor tinere nominalizate în acest an. Pentru mine, se simte ca o vibraţie între surori", a declarat Alicia Keys într-un mesaj video publicat marţi pe contul ei de Instagram.Galele Grammy Awards din 2017 şi 2018 au fost prezentate de actorul britanic James Corden.Cea de-a 61-a ediţie a galei Grammy Awards va avea loc pe 10 februarie la Staples Center din Los Angeles.