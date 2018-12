CÂNTAR CU SCÂNTEI. Sîrbu și Reniță au fost la un pas de a se lua la bătaie

foto: facebook

Spectacol la cântarul oficial dinaintea celei de-a 27-a ediții a Galei FEA World Series de la Chișinău. Dumitru Sîrbu a fost la un pas de a se lua la bătaie cu viitorul său adversar, Stanislav Reniță. Cei doi vor lupta pentru centura de campion în categoria de greutate de până la 65 de kilograme.



"Probabil că au fost ceva emoții care s-au acumulat pe parcursul etapei de pregătire, atât la el, cât și la mine. Nu m-am așteptat la așa ceva, însă mă simt bine. Am trecut cântarul oficial. Sunt gata. Mă voi strădui să lupt cât mai frumos", a spus Stanislav Reniţă, luptător K-1.



În cadrul galei, un alt eveniment așteptat cu sufletul la gură este așa-numita "piramidă" în categoria de greutate de până la 95 de kilograme. Luptătorul moldovean Alexandru Burduja îl va avea de înfruntat în prima semifinală pe turcul Gokhan Gedik. Cei doi s-au mai întâlnit acum doi ani în cadrul unei gale de K-1 desfășurate la Budapesta. Atunci Burduja a profitat de accidentarea adversarului și a câștigat. S



"Văd că la conferință e rău. Vedem cât de rău va fi sâmbătă în ring. Atât moral, cât și fizic sunt bine pregătit, la maximum. Voi face tot ce-i posibil și imposibil pentru ca centura să rămână în Moldova", a spus Alexandru Burduja, luptător K-1.



În cealaltă semifinală rusul Mihail Tiuterev îl va întâlni pe marocanul Samir Boukhidous.



"Cred că cele mai mari șanse de a cuceri centura le are Tiuterev, din cauza ratingului pe care îl are. Cei trei luptători rămași sunt egali", a spus Dorin Damir, președinte Asociația FEA.



Nicolae Cărăuș, un alt luptător moldovean, va reveni în ring după o pauză de mai mult de un an. În tot acest răstimp, Cărăuș s-a recuperat după o accidentare. Moldoveanul nostru îl va avea de înfruntat pe Janu da Cruz din Guineea.



"Sunt gata să închei lupta cât mai repede, dar vom vedea. Nu trebuie de făcut planuri mari, pentru că pe parcursul luptei se poate schimba totul. Vom lupta pe cinste", a spus Nicolae Carauş, luptător K-1.



Gala "FEA World Series-27" se va desfășura pe 8 decembrie la Sala Polivalentă din Chișinău. În cadrul ei sunt programate 15 confruntări.