Canotorul Serghei Tarnovschi visează să se califice la JO de la Tokyo: Mă voi pregăti la maximum pentru a obţine cota olimpică

Unii se consideră dezavantajaţi de amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, iar alţii vor avea de câştigat. Ucraineanul naturalizat moldovean, canotorul Serghei Tarnovschi, speră să obţină calificarea la cel mai importantă competiţie din lumea sportului.

La începutul lunii iulie va expira termenul de suspendare de 4 ani din cauza dopajului. Asta va însemna că sportivul de 22 de ani va avea posibilitatea să participe la cele două turnee de calificare către Olimpiada de la Tokyo, reprogramată pentru vara lui 2021.



"Înţelegeam că în acest an va expira termenul de suspendare. Conştientizam faptul că sunt şi alte competiţii în afara Jocurilor Olimpice. Acum totul s-a schimbat. Nici nu-mi vine a crede că Olimpiada a fost amânată pentru anul viitor. Acum mă voi pregăti la maximum pentru a obţine cota olimpică", a menționat Serghei Tarnovschi.



În luna mai a anului viitor Serghei Tarnovschi şi fratele său mai mare Oleg vor participa la Campionatul European de la Rečice, în Cehia, şi la Cupa Mondială, ce se va desfăşura în oraşul german Duisburg.

Pentru a obţine calificarea sportivii trebuie să câştige proba de canoe simplu, 1000 de metri sau să se claseze pe unul din primele două locuri în proba de canoe dublu.



"Am un an întreg pentru pregătire, asta înseamnă că am şanse bune. Dacă cineva mi-ar fi spus că sunt două luni, acest lucru ar echivala imposibilitatea de a obţine calificarea. Într-un an, însă, pot să ajung la nivelul de pregătire pe care l-am avut anterior sau chiar să am o formă și mai bună", a spus Tarnovschi.



Moldoveanul naturalizat a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 în proba de canoe simplu pe distanţa de 1000 metri. Bucuria a durat doar câteva zile, până când a fost anunţat că a picat testul anti-doping.

Canotorul a mărturisit că în aceşti 4 ani a trecut prin momente grele şi chiar l-a bătut gândul de a-şi încheia cariera sportivă: "Bineînţeles, mi-a venit de câteva ori și gândul de a mă retrage din sportul de performanță. Lucrurile care m-au ferit să fac acest pas sunt vârstă mea - sunt încă destul de tânăr - şi faptul că fratele meu concurează. Asta m-a ajutat să nu-mi închei cariera prematur".



Serghei Tarnovschi este discipolul şcolii specializate din Lvov. Din anul 2013 el şi fratele său Oleg reprezentă Republica Moldova.