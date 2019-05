Cannes 2019: Pregătirile sunt în toi pentru cea de-a 72-a ediţie

, scrie agerpres.ro. Sub uriaşul afiş amplasat pe faţada Palais des Festivals din Cannes, ce o prezintă pe Agnes Varda, treptele emblematice ale acestei clădiri, denumite "treptele gloriei", aşteptau luni dimineaţa să fie acoperite cu tradiţionalul covor roşu.Nerăbdători, fotografii neacreditaţi şi-au instalat deja pe trotuar nenumărate scăriţe pe care vor urca pentru a surprinde cele mai bune imagini pe durata celor 10 zile ale festivalului (14-25 mai), ce vor fi marcate de prezenţa unui număr impresionant de staruri americane, prezente pe Croazetă după mai mulţi ani de absenţă."Momentul care nu trebuie ratat este sosirea lui Quentin Tarantino alături de Leonardo DiCaprio şi de Brad Pitt", a declarat unul dintre ei.Însă nu toţi s-au pregătit din avans, iar camioanele au sosit în număr mare luni dimineaţă în jurul Palais des festivals, livrând flori, băuturi şi diverse materiale pentru cei 40.000 de profesionişti, inclusiv 4.500 de jurnalişti acreditaţi, care vor viziona filmele din competiţie şi vor participa la Marche du Film, un eveniment organizat la subsolul aceluiaşi palat.Participanţii la festival, trăgând după ei geamantane pe rotile, au început deja să ia cu asalt străzile oraşului, în timp ce mulţi comercianţi continuă să îşi lustruiască vitrinele, iar numeroase iahturi au ancorat la ţărm în golful însorit din Cannes.Timp de 10 zile, Cannes-ul va trăi în ritmul competiţiei oficiale, despre care delegatul general al festivalului, Thierry Fremaux, a spus că este "romantică şi politică" şi care va debuta marţi cu filmul "The Dead Don't Die", regizat de Jim Jarmusch, cu Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton în distribuţie, alături de o hoardă de zombie conduşi de Iggy Pop şi Tom Waits.Juriul de la Cannes, prezidat de cineastul mexican Alejandro Gonzalez Inarritu, va trebui să departajeze cele 21 de filme din competiţie, din care cinci sunt regizate de cineaşti care au câştigat deja trofeul Palme d'Or. Printre ei se află doi regizori selectaţi in extremis - Quentin Tarantino, care, la 25 de ani după "Pulp Fiction", revine cu noul său film, "Once Upon a Time in Hollywood", şi Abdellatif Kechiche, premiat cu Palme d'Or în 2013 cu "La Vie d'Adele", care revine în acest an pe Croazetă cu pelicula "Mektoub my love: Intermezzo".Cinefilii vor putea să conteze şi pe dublii laureaţi Ken Loach şi fraţii Dardenne. Fraţii belgieni Jean-Pierre şi Luc Dardenne concurează în acest an cu "Le jeune Ahmed", în timp ce cineastul britanic Ken Loach revine cu "Sorry we missed you". Premiat cu Palme d'Or ]n 2011, americanul Terrence Malick va prezenta pe Croazetă "A Hidden Life".Listei de obişnuiţi ai festivalului li se adaugă spaniolul Pedro Almodovar, italianul Marco Bellocchio, sud-coreeanul Bong Joon-ho, canadianul Xavier Dolan, palestinianul Elia Suleiman, brazilianul Kleber Mendonca Filho şi francezul Arnaud Desplechin.Contingentul francez, alcătuit din şase filme, va fi completat de patru debutanţi la Cannes: Celine Sciamma, Justine Triet, Ladj Ly (membru al colectivului Kourtrajme) şi franco-senegaleza Mati Diop. Restul Europei va fi prezentă cu şase filme, Asia cu două şi America Latină cu unul singur (pelicula braziliană "Bacurau").Spectacolul va fi asigurat şi de prezenţa starurilor unor filme din afara competiţiei, precum fotbalistul argentinian Maradona - subiectul unui documentar, cântăreţul Elton John - subiectul filmului biografic "Rocketman", Bono, solistul trupei U2 - care va prezenta un documentar despre lupta contra SIDA, şi actorul francez Alain Delon - care va fi recompensat cu trofeul Palme d'Or onorific. Sylvester Stallone va fi şi el prezent la Cannes pe 24 mai, penultima zi a festivalului, înainte de anunţarea câştigătorilor desemnaţi de juriu.