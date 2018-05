CANNES 2018, la a 71-a ediţie. Cine a dat startul celor 11 zile de festival

Cineastul american Martin Scorsese şi actriţa australiană Cate Blanchette, preşedintele juriului, au declarat în mod oficial deschisă, marţi seară, cea de-a 71-a ediţie a Festivalului de la Cannes.



"Împărtăşim o pasiune pentru cinema, cu toţii ne aflăm aici pentru a celebra cea de-a şaptea artă", a declarat Martin Scorsese, regizorul filmului "Taxi Driver", înainte de a o invita pe Cate Blanchett să i se alăture pe scenă pentru a sta startul celor 12 zile de festival pe Croazetă.



Miecuri, Martin Scorsese va primi trofeul Carrosse d'Or pentru întreaga carieră. Acest premiu este înmânat în deschiderea Quinzaine des realisateurs, o secţiune paralelă a Festivalului de la Cannes, ce recompensează un artist care a marcat istoria cinematografiei.



Ceremonia de deschidere a celei de-a 71-a ediţii a Festivalului de la Cannes l-a avut ca prezentator principal pe actorul şi regizorul francez Edouard Baer, care i-a urmat în această calitate actriţei italiene Monica Bellucci.

Edouard Baer a făcut numeroase glume şi a susţinut câteva momente muzicale, însă nu a făcut nicio aluzie la scandalul Weinstein, care a zguduit industria cinematografică în toamna anului trecut, înainte de a prezenta pe scenă juriul acestei ediţii, prezidat de Cate Blanchett, care susţine cauza femeilor.



"Bună ziua doamnelor, doamnelor, doamnelor şi domnilor", a declarat "domnişoara" Blanchett, potrivit termenului utilizat de Thierry Fremaux, delegatul general al festivalului, potrivit tradiţiei din universul cinematografiei şi teatrului, scrie Agerpres.ro.

Din juriu mai fac parte actriţa franceză Lea Seydoux - una dintre acuzatoarele producătorului american Harvey Weinstein -, actriţa americană Kristin Stewart şi regizoarea americană Ava DuVernay, cineastul francez Robert Guediguian, regizorul canadian Denis Villeneuve, regizorul rus Andrei Zviaghinţev, actorul chinez Chang Chen şi cântăreaţa burundeză Khadja Nin.

Festivalul de la Cannes, ce pare să aibă o conotaţie politică majoră în acest an, a debutat marţi seară cu proiecţia filmului "Todos lo saben" ("Everybody Knows"), regizat de Asghar Farhadi, în care rolurile principale sunt interpretate de actorii spanioli Penelope Cruz şi Javier Bardem.



Acesta este primul dintre cele 21 de lungmetraje aflate în cursă pentru a cuceri trofeul suprem de la Cannes, Palme d'Or, ce va fi decernat pe 19 mai.