Cannes 2018: Filmul Everybody Knows va deschide Festivalul. Peliculele care luptă pentru marele premiu

Embed:

Filmul "Everybody Knows" va deschide Festivalul de la Cannes. Pelicula spune povestea unei fete pe nume Laura, născută în Spania, care îşi vizitează satul natal pentru o petrecere în familie. O întâmplare neaşteptată îi schimbă însă dramatic viaţa. Producţia în limba spaniolă aduce pe ecrane un cuplu din viaţa reală: Javier Bardem şi Penelope Cruz.



O altă peliculă care concurează pentru marele premiu este "Burning", regizată de un sud-coreean. Thriller-ul e o adaptare a poveştii "Barn Burning" a scriitorului japonez Haruki Murakami. Filmul se învârte în jurul a doi tineri și a unei femei care se ocupă de un incident misterios.



"Euphoria", o altă producţie înscrisă în cursă, este o dramă regizată de italianca Valeria Golino. Ea promite că filmul va sensibiliza spectatorii de toate vârstele.



Printre peliculele care luptă pentru marele premiu este şi "Sorry Angel". Filmul lui Christophe Honoré prezintă în prim-plan povestea de dragoste dintre un student şi o scriitoare franceză.



În competiţia pentru trofeul Palme d’Or au fost înscrise 18 filme. Marele câştigător va fi anunţat în ultima zi a festivalului, adică în data de 19 mai.