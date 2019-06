CANICULA nu-i sperie pe oamenii de la sate care lucrează la câmp. Metodele prin care se apără de căldură

foto: publika

Canicula nu îi sperie pe oamenii de la sate care au de lucru în câmp. În aceste zile, ei se trezesc dis-de-dimineaţă, iar pentru a face faţă temperaturilor, care au ajuns şi la 34 de grade, muncitorii consumă multă apă.



"Jumate la şase am venit, am mers în colo şi înapoi, şi tot aşa mai departe. Până la orele 10:00 - 12:00, după gata acasă că soarele ne arde la cap tare. E cald, încetișor, mai stăm la umbră, avem şi o sticlă cu apă", a spus Valentin Melnic, locuitor Costeşti, Ialoveni.



Oamenii spun că se salvează cum pot de razele soarelui. Unii şi-au închis geamurile şi-au tras draperiile. Alţii se răcoresc în duş.



"60 de litri de apă, da? Da, da. De cu seară îl umpleți? De cu seară sau când se termină. De două, trei ori fac baie, când muncesc în grădină. Uitaţi-vă cum curge. "



"Aşa, aşa ne răcorim, alte idei nu am."



Canicula este o adevărată provocare şi pentru păsările de prin jurul casei.



"Bărbatul cu căldarea în mână duce apă la păsări"



"Noi le dăm drumul pe portiţă şi ele se duc la baltă şi se scaldă o oră, după se întorc acasă singure."



Iar cei pe care canicula îi prinde cu animalele la păscut spun că scăparea sunt iazurile.



"Ele se duc în apă când e cald.....se duc până la burtă, după ies înapoi. Noi ne ducem la copacii de acolo şi stăm la umbră, toată ziua nu poţi sta lângă animale. Eu îmi iau un litru de vin şi mie îmi ajunge pentru toată ziua."