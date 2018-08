Canicula face ravagii! ALERTĂ de călătorie în mai multe țări din Europa

Avertizare de călătorii în Spania, Portugalia şi Croaţia din cauza caniculei extreme care s-a abătut peste Europa.

Ministerul de Externe de la Bucureşti le-a recomandat cetăţenilor să evite deplasările în cele trei ţări întrucât meteorologii au emis cod roşu şi portocaliu de căldură.

Din cauza temperaturilor de peste 40 de grade Celsius există risc sporit de izbucnire a incendiilor de vegetaţie. Cei mai afectaţi de arşiţă sunt spaniolii, care spun că le este foarte greu să suporte canicula.



" Căldura este pur şi simplu ucigătoare. Cu astfel de temperaturi este foarte dificil să dormi. Abia pe la ora 03:00 poţi să adormi, dar la ora 08:00 - 09:00 deja căldura te trezeşte."



" Port pălărie, folosesc evantaiul şi, cel mai important, beau multă apă."



Ca să se mai răcorească, locuitorii şi turiştii din Berlin se refugiază în timpul liber pe plajă sau la piscine.

În plină vară şi caniculă, producătorii de bere din Germania se confruntă cu o criză a sticlelor. Ei spun că nu au suficiente rezerve pentru ambalarea băuturii.



" Am văzut că aveți o piscină și suntem foarte fericiţi. Astăzi este foarte cald, iar aici putem să ne răcorim."



Temperaturi extreme se înregistrează în aceste zile şi în capitala Italiei. În apropierea principalelor atracții turistice ale Romei, oamenii primesc gratuit apă. În fiecare zi, voluntarii distribuie câte zece mii de sticle cu apă.



" Nu eram sigură dacă apa e destinată doar pelerinilor sau tuturor turiştilor. Pur şi simplu am cerut apă şi am primit. "



" Este o idee bună. Mai ales că unii comercianţi încearcă să facă bani pe vremea asta caniculară și vând o sticlă cu apă de două ori mai scump decât în magazine. "



Meteorologii avertizează că, în următoarele zile, se vor înregistra până la 51 de grade Celsius în peninsula Iberică. Astfel, va fi depăşit actualul record de 48 de grade, care a fost înregistrat în Atena, în iulie 1977.

Între timp, canicula continuă să ia vieți în întreaga lume. 30 de oameni au murit până acum în Coreea de Sud din cauza arşiţei. Iar în Japonia, temperaturile caniculare au ucis 119 persoane. Cele mai multe dintre victime sunt persoane în vârstă.