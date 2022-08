Canicula din Spania reduce producţia de ulei de măsline a celui mai important exportator mondial

Valurile de caniculă care au lovit Spania în ultimele luni ameninţă să reducă semnificativ producţia de ulei de măsline a celui mai important exportator mondial pentru acest ingredient utilizat la gătit, a declarat ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Planas, transmite Bloomberg."Dacă nu vom avea o diminuare a temperaturilor sau căderi de precipitaţii în săptămânile următoare, recolta de măsline din acest an ar putea fi semnificativ mai mică decât în anii anteriori. Sectorul este îngrijorat cu privire la producţia de ulei", a spus Luis Planas într-un interviu, fără a oferi însă estimări cu privire la producţia preconizată.Diminuarea livrărilor de ulei de măsline din Spania, care este responsabilă pentru aproape jumătate din producţia mondială, şi continuarea perturbării livrărilor de ulei de floarea soarelui din Ucraina ar urma să menţină preţurile la uleiurile vegetale la un nivel ridicat, a apreciat Luis Planas, potrivit agerpres.Potrivit datelor furnizate de Consiliului Oleicol Internaţional (IOC), preţurile la uleiul de măsline rafinat produs în provincia Jaen, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Spania, au crescut cu 8,3% în luna iunie.Situaţia dificilă de pe piaţa uleiului de măsline face parte dintr-o imagine mai amplă de perturbări ale livrărilor de produse agricole în contextul în care vremea secetoasă din mai multe regiuni din Europa ar urma să reducă producţia de cereale într-un moment în care preţurile globale la alimente sunt la un nivel record, după invazia rusească din Ucraina.Luis Planas estimează că producţia totală de cereale a Ucrainei, incluzând aici porumbul, grâul şi orzul, ar putea scădea cu 13% în acest an, până la 17,5 milioane de tone ca urmare a temperaturilor ridicate şi a absenţei ploilor.Separat, Departamentul american al Agriculturii a estimat că producţia mondială de ulei de măsline ar urma să scadă cu 11% până la 2,9 milioane de tone în anul agricol 2022/2023. Uleiul de măsline este al treilea mare produs agroalimentar exportat de Spania, ţară care, în medie, exportă 1,3 milioane de tone de ulei de măsline în fiecare an.