Canicula dă bătăi de cap patrupezilor. Ce metode găsesc stăpânii acestora, pentru a-i răcori

Canicula dă mari bătăi de cap nu doar oamenilor, ci şi patrupezilor, iar dacă cei mari găsesc uşor metode pentru a se răcori, animalele au nevoie de ajutorul nostru. Astfel, a crescut şi numărul solicitărilor la saloanele pentru îngrijirea patrupezilor. Managerii spun că stăpânii acestora nu se zgârcesc şi scot din buzunare cel puţin 300 de lei pentru o frizură.Blue este un motan din rasa british tabby şi are un an. Pisoiul a fost adus de proprietară la prima lui tunsoare."Nu a mai fost la asemenea procedură, este prima frizură. Este bravo."Managerul salonului de îngrijire spune că, în această perioadă, zilnic, cel puţin 10 animale de companie sunt aduse la tuns.''Cele mai solicitate proceduri sunt, de obicei, de curăţirea blănii, dacă vorbim de rase mari, în special câini precum Husky sau care au blana scurtă şi nu permit frezarea, atunci doar se face curăţirea şi proceduri SPA. ''Specialiştii spun că tunsoarea este o procedură necesară pentru animalele de companie atunci când afară este extrem de cald.''Este necesar de a avea grijă de blana lor. Este recomandat şi spălarea şi pieptănarea acestora şi curăţirea blanei."Pe timp de caniculă, la fel de importantă este şi adăparea corectă a animalelor. De exemplu, o pisică adultă are nevoie de cel puţin 55 de mililitri de apă, iar un câine adult trebuie să bea între 450 şi 600 de mililitri de apă."Trebuie neapărat să hidratăm animalele, să ne asigurăm că ele au acces la apă şi la alimentaţie."