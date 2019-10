"Cangurii" au spus "adio!". Echipa naţională a Australiei, eliminată din Campionatul Mondial de rugby

Deznodământ oarecum neașteptat în optimile de finală ale Campionatului Mondial de rugby ce se desfășoară în Japonia. Echipa naţională a Australiei a fost eliminată din competiție în partida din sferturile de finală jucată în orașul Oita de către reprezentativa Angliei.

Vicecampioana mondială a suferit o înfrângere usturătoare, scor 16-40. Prima repriza a fost una echilibrată, pe care însă englezii au reușit s-o câștige cu scorul de 17-9.

Contrar așteptărilor, după pauză, australienii nu au reușit să-și impună jocul. Mai mult chiar, britanicii au dominat autoritar şi au obţinut o victorie categorică.

"Australia a jucat rapid şi foarte bine în primele 20 de minute. Am rezistat şi am avut nevoie de timp pentru a intra în meci. În cele din urmă, am obţinut punctele necesare. Sunt foarte mulţumit de prestaţia jucătorilor. Ei au muncit din greu pentru acest rezultat", a spus selecţionerul, reprezentativa Angliei, Eddie Jones.

"Am comis câteva greșeli importante în diferite momente ale partidei. Aceşti băieţi au dat tot ce au putut în teren. Avem un grup unit şi ne-am reprezentat ţara noastră. Știm că australienii, cu toţii, suntem foarte dezamăgiți", a menţionat selecţionerul naţionalei de rugby a Australiei, Michael Cheika.

Într-una din semifinalele competiției, Anglia va întâlni campioana mondială în exerciţiu, naționala Noii Zeelande.

"All Blacks" au învins naționala Irlandei într-un alt sfert de finală, jucat la Tokyo, cu scorul de 46-14.