CANDU: Regula de aur în politică este dialogul.Deciziile Curţii nu pot fi contestate sau anulate

Refuzul dialogului va duce la prelungirea crizei şi va face ţara mai vulnerabilă, a declarat vicepreşedintele PDM , Andrian Candu, în cadrul emisiunii Fabrika."Trebuie să existe o discuţie ca să înţelegi ce vrea unul sau ce vrea altul şi asta e cel mai important. Şi asta de fapt şi am menţionat când am făcut ofertele în cadrul celor trei luni de zile când am făcut propunere către blocul „ACUM” haideţi să dialogăm. Poate veţi fi atât de surprinşi. Că vă spunem: luaţi funcţia de prim-ministru, luaţi Guvernul. Dar nici atât nu s-a reuşit deoarece atât de iresponsabili au fost unii şi miop până la urmă că am ajuns unde am ajuns. Regula de aur în politică este dialogul şi comunicarea", a spus ANDRIAN CANDU, vicepreşedinte PDM Vicepreşedintele PDM menţionează că Partidul Democrat îşi menţine poziţia în privinţa demisiei lui Igor Dodon. Iar deciziile Curţii Constituţionale nu pot fi contestate. El mai spune şi care a fost factorul principal în formarea alianţei dintre PSRM şi blocul "ACUM", a spus ANDRIAN CANDU, vicepreşedinte PDM "Presiunea care a pus-o Federaţia Rusă pe Dodon şi fracţiunea partidului socialiştilor. Asta i-a forţat pe ei să vină a doua zi abuziv în clădirea Parlamentului şi să ia deciziile legale care le-a luat prin aşa numita formare a alianţei Kozak sau numiţi cum vreţi. Fiindcă numai nu alianţă pentru Moldova nu o putem numi chiar alianţa antimoldova numită Kozak."De asemenea, Andrian Candu a vorbit despre pericolele care pasc ţara şi despre soluţiile de rezolvare a blocajului juridic."La ce o să ducă refuzul de dialog? La prelungirea perioadei de criză, la confuzie şi mai mare şi toate acestea duc că noi devenim tot mai vulnerabil şi mai slabi ca şi stat. Şi cineva poate să profite. Noi bineînţeles că vom lua toate măsurile ca şi instituţii care vin să aibă grijă de securitatea statului. Soluţia este ca în timpul cel mai apropiat sau optim să îi zicem e să mergem la alegeri şi să să venim cu rezolvarea problemei. Iar rezolvarea problemei e de fapt organizarea alegerilor parlamentare anticipate", a spus ANDRIAN CANDU, vicepreşedinte PDM "Suntem deschişi pentru dialog pentru soluţionarea cât se poate de civilizată, paşnică în cadrul normativ, în cadrul constituţional. Dacă avem deschidere la dialog cred că este clar că se va produce acest dialog dacă este disponibilitatea din partea altor părţi."