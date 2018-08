Candu: Prin legile promovate în Parlament a crescut încrederea investitorilor în Moldova şi au fost create peste 60.00 locuri de muncă

FOTO: publika.md

Creșterea economică cu aproximativ cinci la sută, crearea a peste 60 de mii de locuri noi de muncă și implementarea mai multor proiecte sociale, printre care programul Prima Casă, Arena Chișinău sau tichetele de masă. Sunt doar câteva dintre realizările Parlamentului în sesiunea de primăvară. Bilanțul a fost făcut de șeful Legislativului, Andrian Candu, în cadrul unei conferințe de presă.



"Proiectul Prima casă, care deja este în implementare din câte cunoașteți. Sunt peste 220 de dosare deja aprobate. Tichetele de masă, la fel promovat aici în Parlament. Sunt la ora actuală patru operatori. S-a curățat sistemul de pensii. Noi am tăiat din toate privilegiile posibile începând cu judecători, procurori inclusiv deputați", a declarat preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.



De la începutul anului, Legislativul a mai adoptat o serie de proiecte sociale printre care reforma asistenței madicale primare și au fost majorate alocațiile pentru mai multe categorii de persoane. Potrivit lui Candu, prin legile promovate în Parlament, a crescut şi încrederea investitorilor în țara noastră, iar drept urmare, anul trecut, au fost create peste 60 de mii de locuri de muncă.



"Companie din Bălți germană în domeniul automotiv care își deschide o fabrică la Cahul. Companii de la Orhei care își deschid la Strășeni alte hale de producție. Transgaz în domeniul energetic, avem o primă companie care săptămâna trecută a fost listată la bursa din New York", a subliniat preşedintele Parlamentului.



Actuala guvernare a reușit să stabilizeze și sistemul financiar - bancar din țară.



"Avem peste 25 la sută creștere la încasări. Avem peste 25 la sută creșterea exporturilor și importurilor. Noi avem creșterea economiei, de la 0 sau minus, că eram aproape de default în ianuarie 2016 deja avem peste 4.5% creștere economică. Colegii de la Guvern și experți ne spun că se așteaptă o creștere de cinci la sută", a precizat Andrian Candu.



Președintele Parlamentului a mai adăugat că, deși Moldova are nevoie de o creștere economică mai mare, ceea ce a reușit coaliția de guvernare poate fi considerat progres. "Nu poți să faci minuni atunci când 10 ani de zile cineva și-a bătut joc de țară."



În toamnă, legislativul așteaptă raportul comisiei juridice a Parlamentului privind îmbunătățirea legislației electorale și, nu în ultimul rând, se vrea modificarea Constituției unde va fi stipulat că vectorul Moldovei este unul european. Sesiunea de toamnă va începe în luna septembrie.