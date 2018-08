Candu: Prima şedinţă parlamentară trilaterală Moldova-Georgia-Ucraina va avea loc la sfârşitul lunii septembrie

Prima şedinţă parlamentară în format trilateral Republica Moldova - Ucraina - Georgia va avea loc la sfârşitul lunii septembrie. Despre acest lucru a anunţat preşedintele Legislativului, Andrian Candu.

"Cunoaşteţi foarte bine că în premieră a fost organizat de Parlamentul Republicii Moldova un forum de securitate pe data de 2 martie, la Chişinău, fiind invitaţi reprezentanţii a mai mult de 8-9 parlamente, inclusiv conducerea acestora. Şi împreună cu colegii din Ucraina şi Georgia a fost organizată această conferinţă internaţională de securitate cu implicarea nemijlocită a experţilor din SUA şi UE.

Acea conferinţă a servit ca bază şi pentru primele discuţii privind iniţierea adunării parlamentare trilaterale Moldova -Georgia - Ucraina - lucru care a fost organizat în luna iunie la Kiev, şi în Georgia la sfârşitul lunii septembrie în acest an se va desfăşura deja prima şedinţă a adunării parlamentare trilaterale Republica Moldova - Georgia - Ucraina", a anunţat preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.

Andrian Candu a mai declarat că împreună cu omologii săi din Georgia şi Ucraina vor continua să promoveze interesele celor trei ţări, dar şi a regiunii, inclusiv la nivelul Uniunii Europene.

"Împreună cu speakerii Gerogiei şi Ucrainei am vizitat SUA, am avut discuţii foarte importante cu colegii noştri din Congresul American, cei din Departametnul de Stat, Departametnul Apărării, Departametnul Trezorăriei, etc. La fel vom continua să promovăm interesele celor trei ţări, a regiunii, inclusiv la nivelul UE", a declarat preşedintele Parlamentului Andrian Candu.