Candu: PDM le-ar fi oferit liderilor Blocului ACUM conducerea viitorului Guvern, inclusiv funcţia de prim-ministru, dacă vin la discuţii

Dacă liderii ACUM ar fi acceptat dialogul, PDM ar fi fost dispus să le oferim celor de la ACUM conducerea viitorului Guvern, inclusiv funcţia de prim-ministru. Declaraţia a fost făcută de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul unui briefing de presă, susținut după ședința Consiliului Executiv al PDM.

"Dacă liderii blocului electoral ACUM ar fi acceptat dialogul ar fi văzut că echipa PDM este foarte flexibilă şi are interesul în primul rând al cetăţenilor şi al angajamentelor pe care le-am făcut în campanie electorală. Chiar dacă PDM are mai multe mandate în Parlament decât blocul ACUM, noi am fi fost dispuşi să oferim colegilor din ACUM, sau să le facem unele oferte care presupun un rol important în tot ce înseamnă guvernarea. Le-am fi oferit conducerea viitorului Guvern, inclusiv funcţia de prim-ministru. Le-am fi arătat flexibilitate în tot ceea ce înseamnă dialog şi tot ce înseamnă interesul cetăţeanului şi interesul ţării", a precizat Andrian Candu.

Totodată, democratul a menţionat că peste tot în lume dialogul este unul dintre elementele esențiale în politică: "PDM a lansat o invitaţie publică pentru Blocul ACUM pentru a avea discuții preliminare, cu regret aceasta a fost respinsă imediat de liderii blocului ACUM, fără a acorda o anumită şansă. Noi considerăm că este o greşeală ccea ce au făcut ce de la ACUM. Politica însemană comunicare, dialog, arta compromisului. Regretăm că cei din ACUM s-au grăbit să respingă invitaţi noastră".