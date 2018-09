Candu, la Fabrika: Am încredere în Silvia Radu pentru că are o experință și succese în cariera sa

Președintele parlamentului, Andrian Candu este invitatul special din această seară la emisiunea Fabrika. Oficialul a vorbit despre numirea în funcţiile de miniştri al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului pe Silvia Radu şi Nicolae Ciubuc.

Candu a subliniat fapul că are încredere în Silvia Radu, și asta pentru că are experiență și succese în domeniile în care a activat. De asemenea, președintele Parlamentului a evidențiat și necesitatea unui ministru eficient în domeniile menționate.

"Suntem la început de sesiune şi sunt setate în mare parte priorităţile pentru această sesiune. Parlamentul şi-a început sesiunea din 3 septembrie, curând intrăm în şedinţe plenare, bazate pe 2 domenii: creaţia legislativă, dar şi la tot ceea ce înseamnă control parlamentar pe subiectele de agendă a ţării.

Cetățeanul trebuie să înţeleagă că există un control, o analiză a lipsei eficienţei a unui minster sau a unui ministru. Pentru a atinge anumite scopuri, trebuie să atingi anumite performanțe.

Miniștrii care au fost schimbați nu au fost răi, dar e nevoie de o creștere a performanței. Pe sănătate avem foarte mari neajunsuri: medicina primară, medicina profesională, urgențele, sunt elemente cu care noi am rămas în urmă. E nevoie de un suflu nou, de oameni noi, de buni administratori.

A fi ministru în domeniul Sănătății nu înseamnă a fi specialist, a fi medic. Nu trebuie să fii specialist ca să poți administra bine domeniul, te bazezi pe oamenii care sunt în minister.

Am încredere în Silvia Radu pentru că are o experință și succese în cariera sa. Sunt atât de multe în care ea s-a descurcat.

Ați observat vreo diferență între iarna trecută și precedentele ierni la nivel de infrastrucutură? Nu ați observat o mai bună administrate a traficului, când au fost probleme cu gunoiul, curățarea parcurilor, decât declarații politice?

Ceea ce presupune, ca și administrator, ea s-a descurcat bine la primărie. Faptul că cetățenii au mers mai mult pe emoția politică decât pe tehnica de administratre a orașului s-a văzut la alegeri.

Chișinăuienii au ales o luptă politică decât pragmatismul și rezultatul. Nu e condamnat. Cred că și experiența ei din Primărie e un plus. Toți miniștrii care sunt numiți în Guvern sunt sub monitorizare. Prim-ministrul are un cuvânt greu de spus și echipa guvernamentală, este partidul și majoritatea prlamentară", a spus Andrian Candu în cadrul emisiunii Fabrika.