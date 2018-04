Candu: Împreună cu colegi din alte Parlamente al lumii am implementat un plan de acţiuni la nivel global privind siguranţa rutieră

Siguranța rutieră este o preocupare prioritară pentru Moldova, dar şi pentru întreaga Planetă. Astfel, la Reuniunea Adunării Generale a ONU privind siguranța rutieră, preşedinţi din mai multe ţări ale lumii au implementat un plan de acţiuni la nivel global privind siguranţa rutieră.

"Am fost într-o vizită în SUA. Am participat în calitate de ambasador al siguranţei rutiere la discutii cu colegi din alte Parlamente al lumii. Am implementat un plan de măsuri la nivel global privind desfăşurarea unor acţiuni din punct de vedere legislativ pentru a creşte siguranţa rutieră în lume. De la tribuina ONU am avut ocazia să spun ceea ce facem la Chişinău, să le descriu proiectul Drumuri bune pentru Moldova, dar şi să discutăm despre măsurile legislative pe care ni le propunem pentru a creşte siguranţa rutieră în Moldova, inclusiv prin a introduce cursuri suplimentrae în ciclul şcolar şi tot ce ţine de educaţie, dar şi alte măsuri ce ţin de infrastructură", a precizat Andrian Candu.

PUBLIKA.MD aminteşte că președintele Parlamentului Andrian Candu efectuează o vizită în SUA, în perioada 11-19 aprilie 2018.

Speakerul a ținut un discurs la Reuniunea Adunării Generale a ONU privind siguranța rutieră despre măsurile întreprinse pentru a reduce numărul victimelor în trafic, precum și importanța măsurilor de prevenire, inclusiv prin instrumente legislative, standarde în infrastructura rutieră și educație. Aceste subiecte au fost recent abordate într-o ședință convocată la Parlament de Andrian Candu cu responsabilii din Guvern, partenerii străini și societatea civilă.