Candu, despre intenția lui Dodon de a iniția discuții cu fracțiunile parlamentare: Singura în drept să o facă este noul președinte

PRO MOLDOVA nu acceptă niciun dialog și nicio consultare cu Igor Dodon. Declarația a fost făcută de președintele grupului parlamentar PRO MOLDOVA, Andrian Candu, în cadrul unui briefieng de presă.

"Pe 15 noiembrie aproape un milion de cetățeni au cerut o schimbare. Noi, cei de la PRO MOLDOVA, am luptat pentru o astfel de schimbare și ne-am dorit mult ca Dodon să plece în istorie. Dodon nu are legitimitatea și nici legalitatea să inițieze consultări cu partidele parlamentare. Nu are o astfel de posibilitate fiind-ui acordat un vot de neîncredere acum câteva zile", a declarat președintele grupului parlamentar PRO MOLDOVA, Andrian Candu.

Potrivit lui Candu, singura care este în drept să facă astfel de propuneri este noul președinte, Maia Sandu. Mai mult, acesta consideră că actualul președinte nu are dreptul moral de a iniția consultări pentru că a pierdut încrederea întregii societăți.

"Președintele nou-ales ar avea legitimitatea să inițieze astfel de consultări pentru a determina ce urmează pe viitor. Sigur că la ora actuală țara trece prin probleme generate de pandemie, dar și de proasta guvernare a treburilor țării pe tot parcrsul anului. Dacă actualul Parlament și fracțiunile parlamentare mai au responsabilitate față de cetățeni, trebuie să găsească soluții prin a se consulta și a crea la nivelul Parlamentului dialog pentru câteva propuneri, precum când și cum se vor declanșa alegerile parlamentare anticipate și cum va fi guvernată țara până la alegerie parlamentare anticipate", a spus Candu.

Totodată, Andrian Candu i-a sugerat Maiei Sandu să examineze posibilitatea lansării unui dialog și inițierea unor consultări cu partidele și fracțiunile parlamentare înainte de a-și începe madatul.

Luni, Igor Dodon a declarat că va iniția discuții cu deputații toate grupurile parlamentare, pentru a identifica o nouă majoritate parlamentară, gata să asigure stabilitatea și progresul în țară.





Până la ora actuală, Partidul PAS, DA, PDM și PRO MOLDOVA au refuzat această propunere.