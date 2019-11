Candu despre asumarea guvernului Sandu: Am semne de întrebare, dacă nu ar fi o uzurpare a puterii de Stat (VIDEO)

Andrian Candu susține că decizia guvernului Sandu de a modifica Legea cu privirea la Procuratură prin asumare de răspundere ar putea fi tratată ca uzurpare a puterii în Stat. Democratul nu exclude că le-ar putea cere organelor de drept să ancheteze cazul. Cu această declarație a venit deputatul democrat, Andrian Candu, în cadrul unui briefing de presă.

"Ceea ce a încercat să facă guvernul Maia Sandu pe parcursul ultimelor două, trei luni de zile, punând presiune pe judecători, aducând conflict în breasla judecătorească, între CSM și adunarea generală al Judecătorilor, implicându-se în activitatea procurorilor, inclusiv aici, în Plenul Parlamentului, solicitând doare penale, creînd tot felul de comii se selectare și concursuri care au fost mimate, dar mai mult această asumare de răspundere, toate acestea duc la aceea că politicul și guvernul Maiei Sandu nu face nimic altceva, decât să intervină în puterea judecătorească. Este o încălcare gravă a pricipiului prevăzut de Constituția Republicii Moldova a separației puterilor în Stat. Puterea executivă, puterea legislativă și puterea judecătorească sunt puteri separate. Nu are dreptul prim-ministul și nu are dreptul Guvernul să intervină în puterea judecătorească. Este o încălcare a separațiilor puterilor în Stat. Este un abuz grav de serviciu și de putere și chiar am semne de întrebare dacă nu ar fi chiar o uzurpare a puterii de Stat. Analizăm dacă nu cumva suntem în prezența unor probe că Maia Sandu și Guvernul Maia Sandu se fac vinoveți de separarea puterilor în stat, abuz de serviciu și uzurparea puterii de Stat. Dacă sânt, ne rezervăm dreptul să înaintăm solicitări la instituții de anchetă", a spus deputatul Andrian Candu.