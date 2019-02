Candidatul PSRM Vladimir Ţurcan declară venituri modeste, dar îşi permite o VIAŢĂ DE LUX şi DONAŢII GENEROASE LA PARTID

Deputatul PSRM Vladimir Ţurcan, care candidează la alegerile parlamentare din 24 februarie pentru încă un mandat, are un salariu modest, dar şi-ar permite o viaţă de lux şi donaţii generoase la partid. Potrivit portalului anticorupţie.md, averile impresionante ale acestuia contrastează puternic cu veniturile mici ale demnitarului.

Solicitat să comenteze informaţiile, Vladimir Ţurcan le-a negat şi a adăugat că averea sa este la vedere şi nu are nimic de ascuns. Acesta este pe locul 20 în lista naţională a PSRM, dar candidează şi în circumscripţia uninominală numărul 8, Cantemir.

Din 2001, Vladimir Ţurcan are la activ cinci mandate de deputat, trei dintre acestea pe listele PCRM. În 2014 a ajuns în Parlament pe lista PSRM. Până atunci, Vladimir Țurcan avea un apartament și o casă de peste 300 de metri pătrați, dar și o mașină luxoasă de marca Lexus. După trei ani de aflare în Parlament acesta se poate lăuda cu alte două apartamente și un Lexus mai nou, care l-au costat peste un milion de lei.

Potrivit anticoruptie.md, deşi oficial nu are afaceri şi trăieşte doar din salariul de deputat şi pensia militară, Vladimir Ţurcan a făcut donaţii generoase pentru PSRM. În declaraţia de avere pentru 2015, Ţurcan a trecut venituri de peste 250 de mii de lei. Donaţiile pentru partid au ajuns însă la aproape 200 de mii de lei. În următorul an, el a contribuit la partid cu peste 74 de mii de lei, în timp ce veniturile din salariu şi pensia de militar au fost de 273 de mii de lei. Jurnaliştii de investigaţie au constatat că în declaraţiile cu privire la venituri şi proprietăţi, Ţurcan practic niciodată nu a indicat că deţine firme care să-i aducă venituri suplimentare.

Potrivit anticorupţie.md, "secretul” deputatului Țurcan par să fie „investițiile” în copiii săi care gestionează mai multe companii de asigurări, acreditare, clinici stomatologice, baruri şi restaurante încă de la vârsta de 18 ani.

Potrivit portalului, Vladimir Țurcan a declarat presei că nu ar avea legătură directă cu aceste SRL-uri, administrate, la fondare, de către soția sa, de meserie jurist. Solicitat de postul nostru de televiziune, Ţurcan a declarat că nu şi-a tăinuit averea aşa cum o fac alţi deputaţi. Mai mult, o parte din bunurile pe care le are au fost dobândite până a ajunge deputat, activând şi în business din 1991 până în 1993.



"Activitatea mea a început din 1976, notaţi vă rog, până la aceea, din 1973 până în 76, eu de două ori fiind în perioada în care eram student, am participat la aşa numite detaşamente de construcţii în Kazakhstan şi atunci am avut venituri foarte bune.01.26 În 73, 74 am putut chiar să cumpăr maşini din veniturile acelea", a declarat Vladimir Ţurcan.



În declarație de avere pentru anii 2017 - 2018, depusă la CEC, Ţurcan a indicat că singurul venit al familiei este salariul său de deputat şi pensia de militar în mărime de 574 de mii de lei. Candidatul socialist a indicat că are în proprietate o casă, trei apartamente, o maşină de lux, două terenuri, dar şi șapte conturi bancare. Astfel, potrivit anticorupţie.md, socialistul a intrat anul trecut într-un top al pensionarilor de lux din Parlament.