Candidaţii la Primăria Chişinău se întrec în promisiuni, apoi spun despre alţii: "Sunt promisiuni năstruşnice"

foto: publika.md

Piste pentru biciclişti, ajutorarea oamenilor fără adăpost şi construcţia de uzine. Sunt priorităţile candidatului Partidului Naţional Liberal la alegerile locale din Capitală, Alexandra Can. Politicianul susţine că alături de o echipă bună va face lucruri frumoase pentru Chişinău.



"Şosea auto de centură împrejurul Chişinăului, îmbunătăţirea programului de construcţie a locuinţelor sociale şi pentru familiile tinere transport bus-rapid, piste pentru biciclişti, rampe pentru cărucioare dezvoltarea segmentului energiei verzi, solare bazată pe panouri voltaice. Un mini-teatru "La sfat cu Eminescu" în Grădina Publică", a spus candidatul PNL la Primăria Capitalei, Alexandra Can.



Alexandra Can a criticat unele promisiuni lansate în campania electorală de contracandidaţii săi. Printre acestea sunt şi proiectele liberalului Valeriu Munteanu.



"Sunt promisiuni năstruşnice, irealizabile şi care nu se merită a fi discutate, care se apucă de idei năstruşnice că o să lupte să readucă aeroportul, că o să construiască o altă clădire a primăriei, că o să scoată calea ferată în afară".



Alexandra Can va candida la alegerile locale din Chişinău cu numărul opt în buletinul de vot.