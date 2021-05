Când vor primi agricultorii moldoveni motorina donată de România. Agenția Rezerve Materiale a venit cu mai multe precizări

După o săptămână de la livrarea primelor 1200 de tone de motorină, donate de către România, agricultorii din ţară încă nu au primit niciun litru de combustibil. Agenția Rezerve Materiale a precizat că, în prezent, Camera de Comerț și Industrie efectuează expertiza calității motorinei, procedură care durează 10 zile lucrătoare de la data prelevării probelor. Mai mult, Agenţia susţine că beneficiarii nu au indicat toate informaţiile pentru obţinerea motorinei. Pe de altă parte, fermierii spun că aceste detalii nici nu au fost solicitate iniţial.

Agenţia Rezerve Materiale a venit cu precizări privind distribuirea motorinei oferite de România, după ce tergiversarea procedurii de repartizare a combustibilului a fost criticată pe reţele de socializare. Instituţia a îndemnat agricultorii să nu o implice în jocurile politice. De asemenea, Agenţia le-a cerut fermierilor să dea dovadă de responsabilitate la furnizarea datelor şi anume: să declare doar un singur punct de recepționare pentru mai mult de 2500 de kilograme de motorină sau a punctului mobil pentru o cantitate mai mică.

"Eu tot am întreprinderea agricolă şi am de primit vreo 200 de litri de motorină, dar nu am primit nicio solicitare sau anunţ că eu trebuie să indic punctul, de unde eu trebuie să ridic această motorină. Sunt nişte lucruri care ies puţin din limitele bunului simţ. Nu că fermierii trebuie să dea dovadă de responsabilitate, dar autorităţile să dee dovadă de responsabilitate.", a spus directorul Federaţiei Naţionale a Fermierilor, Vasile Mîrzenco.

Prima tranşă, de 1200 de tone din ajutorul umanitar de 6000 de tone oferit de România, a ajuns în Moldova în 17 mai. Este vorba de motorină "Euro 5". Combustibilul a fost depozitat la o bază de produse petroliere din Ocniţa. Restul cantităţii va ajunge în ţara noastră până în 14 iunie.

Agenţia Rezerve Materiale din cadrul Ministerului de Interne se va ocupa de repartizarea combustibilului.

Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, cele 6 mii de tone de motorină vor ajunge la aproape 3500 de agricultori, care au solicitat ajutor. Fermierii vor primi câte 18,46 de litri de motorină pentru un hectar afectat de secetă.

