Când vor fi gata lucrările de construcţie a drumului Porumbrei-Cimişlia

Foto: facebook.com

Lucrările de construcţie a drumului Porumbrei - Cimişlia vor fi gata cu aproximativ un an mai devreme, adică în 2021. Cel puţin, asta promit reprezentanţii companiei care implementează proiectul. Aceştia s-au întâlnit cu noul premier Ion Chicu şi ministrul Economiei şi Infrastructurii, Anatol Usatîi.



Drumul are o lungime de 19 kilometri şi este construit de la zero. Reprezentanţii companiei spun că lucrează cu depăşirea graficului stabilit.



"Până acum, am finalizat 20 la sută din lucrări. Potrivit planului, ar trebuie să fie 15 procente", a menţionat BaturayKonak, reprezentant al companiei de construcţie a drumului.



"Lucrările de terasament sunt, practic, finalizate, cu excepţia locurilor în care ne-am oprit, realocarea gazoductului şi alunecarea de teren. Dar, pe parcursul iernii, aceste lucrări vor fi finalizate", a precizat Anatol Usatîi, ministrul Economiei şi Infrastructurii.



Premierul Ion Chicu a declarat că modernizarea drumurilor înseamnă şi dezvoltarea economică a ţării, aşa că, în calitate de şef de Guvern, va dezvolta mai multe proiecte în aceste sens. În primul rând, programul "Drumuri bune", care prevede reparaţia tronsoanelor din localităţi, va fi extins.



"Pentru anul viitor, noi în afară de aceste mari proiecte naţionale deja existente, vom continua să modernizăm, să reparăm drumurile în localităţi, deci este o continuare a acestor proiecte. Vom prevedea în bugetul de stat, pentru asemenea proiecte în jur de două miliarde de lei", a declarat Ion Chicu.



Construcţia drumului Porumbrei - Cimişlia costă aproape 30 de milioane de euro, bani oferiţi sub formă de împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Lucrările au început în luna februarie a acestui an.