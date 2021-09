Când va reveni omenirea la viața normală și în ce condiții. DECLARAȚIILE directorului companiei Pfizer

Omenirea va putea reveni la viața normală în aproximativ un an, însă vaccinurile împotriva noului coronavirus vor trebui administrate regulat. De această părere este directorul general al companiei Pfizer, Albert Bourla, care a declarat în cadrul unui interviu pentru ABC News că întoarcerea la normalitate se va produce în anumite condiții.



”Cred că într-un an vom putea reveni la viața normală. Nu cred că acest lucru înseamnă că variantele nu vor continua să vină. Vom avea vaccinuri care vor dura cel puţin un an şi cred că cel mai probabil scenariu este vaccinarea anuală.”, a declarat Albert Bourla.



Vineri, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a autorizat distribuirea celei de-a treia doze de vaccinuri produs de Pfizer pentru cei care activează în medii profesionale şi instituţionale cu risc ridicat, decizie intens criticată de Organizația Mondială a Sănătății.

OMS se opune puternic administrării pe scară largă a celei de-a treia doze de vaccin, îndemnând țările bogate să ofere seruri ţărilor cu rate minime de imunizare. Poziția Organizației l-a nemulțumit pe directorul Pfizer, care consideră că OMS ar trebui să se conducă de alte raționamente atunci când vorbește despre administrarea celei de-a treia doze de vaccin.



”Cred că nu este corect să decideţi dacă veţi aproba sau nu rapeluri pe alte criterii decât dacă este sau nu necesară administrarea celei de-a treia doze.”, a notat Bourla.



Pandemia de COVID-19 a provocat până acum peste 4,7 milioane de decese. Noul coronavirus are un impact devastator asupra speranței de viață, care a scăzut pentru prima dată de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cel mai mult au fost afectați la acest capitol oamenii din Europa și America de Nord. Potrivit unui studiu publicat de Centrul Leverhulme pentru Științe Demografice din Oxford, cele mai mari scăderi ale speranței de viață s-au înregistrat în rândul bărbaților din SUA, cu un declin de 2,2 ani față de nivelul din 2019.