Când va fi inaugurat complexului sportiv din Parcul Valea Trandafirilor

foto: moldovenii.md

Lucrările de construcţie a complexului sportiv multifuncţional din Parcul Valea Trandafirilor sunt pe ultima sută de metri. Autorităţile municipale au anunţat că edificiul va fi inaugurat în data de întâi iunie, de Ziua Internaţională a Copiilor. Până atunci, muncitorii lucrează de zor şi pun la punct ultimele detalii, iar unii tineri au început deja să se antreneze pe noile terenuri.



Pe Alexandru Guzun l-am întâlnit în timp ce practica skateboarding. Tânărul spune că până acum era nevoit să facă sport pe un teren vechi.



"Celălalt teren era din lemn, era deteriorat, după asta l-au închis. Acum au făcut acest skate park, care este mult mai bun", a declarat Alexandru Guzun, locuitor al Capitalei.



Iar pe terenul de fotbal am întâlnit elevi de la Şcoala de Handbal.



"Noi suntem sportivi şi nu prea avem locuri unde să ne antrenăm. Sunt mulţumită că putem să venim să ne jucăm când dorim."



"E foarte bine pentru noi, avem unde să ne jucăm. Până acum, era doar asfalt, alergau, se loveau, acum e mai bine."



"Acum la noi se repară sala de sport şi este foarte bine că se deschide acest complex, o să avem unde să ne antrenăm. Astăzi prima dată am venit, dar demult urmăream cum decurg lucrările. Aş dori ca în fiecare zonă a oraşului, în toate parcurile să fie aşa terenuri de sport", a zis Iurie Popșa, profesor de sport.



Complexul mai are terenuri de baschet, de fotbal şi de volei. Muncitorii spun că până sâmbătă lucrările vor fi încheiate.



"Deja facem ultimele lucrări. Curăţăm teritoriul, îl înverzim", a declarat Ion Dulea, director de şantier.



Valoarea proiectului este de şase milioane de lei, bani alocaţi din bugetul municipal.