Când va avea loc festivalul Untold din România şi care sunt condiţiile de acces (VIDEO)

Untold, unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, va fi organizat între 9 și 12 septembrie 2021, fiind așteptați sute de mii de oameni, au anunțat luni organizatorii. Festivalul de la Cluj-Napoca, România, fusese programat inițial pentru luna august 2021, dar organizatorii spun că mutarea acestuia în luna septembrie reprezintă o extra garanție că evenimentul se va putea ține în acest an în cele mai bune condiții, scrie hotnews.ro.

Primele abonamente vor fi disponibile de joi, 10 iunie.

Potrivit regulilor adoptate de către Guvernul din România, din 1 iunie este permisă organizarea de festivaluri, concerte sau alte evenimente culturale cu peste 1.000 de participanți, cu condiția ca aceștia să fie vaccinați.

Reprezentanții festivalului au precizat pentru HotNews.ro că mizează pe faptul că până în septembrie mare parte din oameni vor fi vaccinați, iar Guvernul va completa această condiție valabilă acum, în sensul în care să poată ăparticipa la evenimente cu un număr mare de oameni și cei cu test PCR negativ sau care au avut COVID-19.

Reprezentanții Untold spun că au pus la dispoziția autorităților toate studiile științifice și rezultatele evenimentelor pilot organizate în străinătate, care demonstrează siguranța maximă a evenimentelor organizate cu acces doar pentru vaccinați, testați sau cei cu anticorpi. De asemenea, Uniunea Europeană va aproba de la 1 iulie Certificatul Verde - COVID-19 care asigură aceleași trei condiții: vaccin, certificat anticorpi sau test negativ (antigen sau PCR).

Experiența, rigurozitatea și seriozitatea organizatorilor UNTOLD, alături de măsurile de maximă siguranță propuse, vor permite condiții de siguranță la evenimentul de la Cluj-Napoca, spun organizatorii.

De la 1 iunie, în ţara vecină este permisă organizarea de festivaluri, concerte și alte evenimente culturale în limita a 1.000 de persoane, dacă acestea sunt vaccinate anti-COVID, au trecut prin boală sau prezintă un test PCR negativ. Pot participa peste 1.000 de oameni la astfel de evenimente, însă doar cu condiția ca ei să fie vaccinați.

Edy Chereji, directorul de comunicare al Untold, a precizat pentru HotNews.ro că organizatorii mizează pe faptul că până în septembrie Guvernul va completa actualele prevederi, astfel încât la evenimentele cu peste 1.000 de participanți să poată participa și cei care au trecut prin boală sau care prezintă test COVID negativ.

"De asemenea, noi estimăm că până în septembrie în jur de 90% dintre cei care vin la festival vor fi vaccinati. (...) Între timp, va exista și certificatul verde COVID, care include toate cele trei variante: vaccin, anticorpi după trecerea prin boală sau test negativ", a mai spus reprezentantul Untold.

La ediția aniversară din 2019 au participat peste 375.000 de persoane, în cele patru zile ale festivalului.

Organizatorii Untold mai anunță că pregătesc și în acest an nume mari internaționale și cea mai intensă experiență de până acum. De-a lungul anilor pe scenele festivalului Untold au urcat nume precum: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell ^ Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO și mulți alții.