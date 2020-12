Când va ajunge primul lot de vaccin împotriva COVID-19 în Republica Moldova

Primul lot de vaccin împotriva COVID-19 urmează să ajungă în ţara noastră în ianuarie. Anunţul a fost făcut de ministrul Sănătăţii în exerciţiu, Viorica Dumbrăveanu, în cadrul unei emisiuni televizate. Dumbrăveanu a mai precizat că la prima etapă se preconizează vaccinarea a 20 de procente din populaţie. Oficialul însă nu a precizat ce fel de vaccin va fi livrat în Moldova.

„La finele lunii ianuarie, am putea beneficia de primul lot de vaccin care va veni împotriva COVID-19. Am inițiat un dialog cu Banca Mondială, fiindcă și-a făcut rezervări prealabile la mai mulți producători când abia se elaborau aceste vaccinuri. Specialiștii au zis că ar fi nevoie de încă plus la cele 20 de procente încă 30 de procente, ca 50 de procente din populația Republicii Moldova să fie asigurată cu vaccin”, a spus ministrul Sănătăţii în exerciţiu, Viorica Dumbrăveanu.



Viorica Dumbrăveanu a precizat însă că în Republica Moldova nu va ajunge vaccinul dezvoltat de compania americană Pfizer.



"„Pfizer este practice un vis irealizabil pentru Republica Moldova. Noi trebuie să analizăm toate aspectele logistice. Aici vorbim de procesul de transportare şi ceea ce ţine de păstrare. În plină pandemie, dotăm laboratoarele ANSP. Sunt vaccinuri care au cerințe speciale de transportare și păstrare la minus 70 de grade", a spus ministrul Sănătăţii în exerciţiu, Viorica Dumbrăveanu.



Potrivit ministrului în exerciţiu, iniţial vor fi vaccinate persoanele în vârstă, cele din grupul de risc, angajaţii sistemului medical, din învăţământ, ai structurilor de forţă şi de ordine publică. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a transmis o solicitare pentru a primi vaccinul anti COVID-19 încă din vară.