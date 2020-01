Când se lansează noua interfaţă Facebook cu design modern şi dark mode

Anul trecut, Facebook a promis o nouă interfaţă web pentru reţeaua de socializare, accesibilă de pe desktop. Acum, la aproape 9 luni distanţă, această interfaţă pare să ajungă în sfârşit în "mâinile" unor utilizatori, care primesc acces de test, înainte de lansarea oficială. Interfaţa numită "FB5" sau "The New Facebook" promite să repare toate problemele pe care site-ul din prezent le are, în special la categoria viteză de utilizare. Se pare că o lansare oficială completă este programată pentru următoarele câteva luni, scrie go4it.ro.

Facebook a evoluat de la o simplă reţea de socializare care permite publicarea de mesaje, link-uri şi fotografii, la o adevărată platformă multimedia, plină de clipuri video, reclame, pagini pentru afaceri, grupuri de socializare, spaţiu de vânzări online şi multe altele. Astfel, vechea infrastructură pe care site-ul a fost construit, nu poate să mai susţină toate aceste componente într-un mod eficient. Din acest motiv, anumite funcţionalităţi precum publicarea unui link pe o pagină sau deschiderea unui clip video, poate avea întârziere şi de câteva secunde pe un computer desktop de top.

Rezolvarea este o nouă interfaţă, realizată folosind cod nou şi modern, care ia în calcul şi lecţiile învăţate din versiunea de mobil a reţelei de socializare. Noul Facebook vine cu o interfaţă mai "curată", mai rapidă şi mai "inteligentă". Vei putea naviga prin tab-urile diferite ale reţelei fără riscul de a pierde progresul în celelalte tab-uri. Acum, fiecare click pe o notificare sau link duce la pierderea poziţiei în News Feed, forţând o reîmprospătare. Astfel, anumite link-uri, fotografii sau clipuri video dispar şi este foarte greu să ajungi înapoi la ele.

Tot odată cu această nouă interfaţă, Facebook va permite activarea "dark mode", interfaţa întunecată, pe care o vedem din ce în ce mai des pe platformele mobile. Aceasta ar fi cea mai mare schimbare de la lansarea Facebook şi până în prezent, întrucât site-ul a avut dintotdeauna un fundal alb.

Conform celor mai recente declaraţii ale reprezentanţilor Facebook pentru CNET, doar "un procent mic de utilizatori" au acces la noul Facebook în acest moment. Aceştia primesc o notificare la autentificare că au fost selectaţi pentru a testa noua interfaţă. Aceştia pot accepta şi încep să vadă noul Facebook, sau pot refuza. De asemenea, aceştia se pot întoarce la interfaţa "veche", dacă îşi doresc asta.

Lansarea oficială este aşteptată în primăvara anului curent, la un an distanţă de anunţul iniţial.