Când guvernarea şi opoziţia se ceartă, Curtea Constituţională face dreptate. Indexarea pensiilor cu 14,4% va fi analizată de judecătorii CC

Deputaţii Partidul Socialiştilor au depus o sesizare la Curtea Constituţională în care cer verificarea legalităţii deciziei privind indexarea pensiilor. Ei nu sunt de acord cu faptul că de la întâi aprilie pensiile vor fi indexate cu 14,4 la sută şi nu cu 33,8 procente, conform inflaţiei de la sfârşitul anului trecut, aşa cum prevede Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat.

"Potrivit Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat nr.156, indexarea de 1 aprilie se efectuează la nivelul inflaţiei din decembrie a anului precedent. Din păcate, în bugetul pentru anul 2023 Guvernul a prevăzut indexarea, care şi a fost aprobată de Parlament, de 14,4%. Vreau să atrag atenţia, în decembrie nivelul inflaţiei, oficial, a ajuns la 33,8%", a declarat deputatul BCS, Vladimir Odnostalco.

Vicepreşedintele Comisiei economie, Radu Marian, a precizat că în unele cazuri pensiile vor creşte cu până la 50%, datorită altor măsuri, decât cea prin indexare.

"Noi în ultimul an şi jumătate am majorat substanţial pensia. Şi majorarea asta este mai mare decât inflaţia. De exemplu, pensia minimă am majorat de la 1200 până la 2400, cât o să fie în aprilie 2023, o dublare a pensiei minime. De asemenea, pensia medie s-a majorat cu peste 40%. Deci, semnificativ, peste inflaţie. Noi am alocat resurse substanţiale pentru a ajuta cetăţenii, în special pensionarii", a argumentat vicepreşedintele PAS, Radu Marian.

Anterior, deja fostul ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale, Marcel Spatari, a declarat că în momentul în care nu cresc încasările la bugetul de stat, indexarea pensiei cu 30 la sută, conform ratei inflaţiei, ar duce la un deficit bugetar. În total, de la 1 aprilie vor fi indexate peste 665 de mii 700 de pensii.