Când devine periculos ceaiul de museţel şi cine nu are voie să îl bea

Muşeţel are proprietăţi antiinflamatorii, analgezice, antiseptice şi antialergice. Specialiştii recomandă această plantă fie sub formă de ceai, infuzie, cât şi sub formă de tincturi sau unguente, scrie romaniatv.net.

"Florile de muşeţel conţin vitamina C şi vitamina B1, minerale, şi ulei eteric. Acesta are proprietăţi antiimflamatorii, analgezice, antiseptice, antispastice, emoliente, anestezice, cicatrizante, sudorifice şi antialergice. Putem folosi muşeţelul pentru a calma colicile sugarilor, senzaţia de greaţă şi balonare, durerile de dinţi, dar şi pentru a ne menţine o piele fină şi pentru a trata iritaţiile şi acneea", a explicat Marina Grigore, cu competenţă în apifitoterapie, pentru adevarul.ro.

Dacă este foarte concentrat, ceaiul devine toxic şi face mai mult rău decât bine. Mai mult decât atât, muşeţelul nu trebuie combinat cu aspirină (conţine o substanţă numită cumarină, care în concentraţii mari poate pune viaţa în pericol) ori sedative.

"O cantitate mai mare de plantă pusă la prepararea ceaiului poate deveni toxică. Astfel, luaţi două linguri de floare de muşeţel uscată, puneţi-le într-o cană şi turnaţi 200-250 de mililitri de apă clocotită. Lăsaţi la infuzat timp de două minute. Strecuraţi cu grijă ceaiul astfel obţinut şi adăugaţi o linguriţă de miere", spune specialistul.

De infuzia de muşeţel trebuie să se ferească femeile gravide, deoarece poate provoca contracţii uterine.