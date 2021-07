Când, de ce şi cu cât? Vadim Ceban, explicaţii privind majorarea tarifelor la gazele naturale

"În acest an, preţul prognozat de achiziţie va fi în jur de 200 de dolari, adică ne apropiem de tariful din 2017-2018, ceea ce înseamnă o majorare a preţului de achiziţie de aproximativ 35-40%. Din start pot să spun că tariful pentru 1 metru cub de gaz va fi mai mic de şase lei, conform calculelor noastre", a spus directorul MoldovaGaz."Dacă anul trecut cotaţiile la bursele internaţionale erau de 50-70 de dolari pentru o mie de metri cubi, anul acesta sunt mai mari de 400 de dolari", a precizat Vadim Ceban.Totodată,"Dacă am comandat 100 de metri cubi, dar am consumat 90 de metri, nu suntem obligaţi să plătim pentru tot volumul. Nu avem condiţia de plată în avans în proporţie de 100%. Sunt detalii importante. În plus, avem un contract flexibil, potrivit căruia, într-o lună putem schimba volumul în limita a 5-8%. Noi am trimis o scrisoare către Gazprom prin care am cerut prelungirea contractului pentru trei ani", a precizat Ceban.În prezent, Republica Moldova cumpără gaze naturale din Federaţia Rusă la un preţ de 148 de dolari pentru o mie de metri cubi. Consumatorii casnici achită aproape 4 lei şi 30 de bani pentru un metru cub. Ultima ajustare a tarifului a fost în octombrie 2020, atunci când a fost micşorat cu 12 la sută.