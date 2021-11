Canada își va vaccina anti-COVID animalele din grădinile zoologice

De la primate la feline, animalele din grădinile zoologice ale Canadei vor fi vaccinate împotriva COVID-19, anunță Insider.



Compania farmaceutică americană Zoetis a creat un vaccin anti-Covid experimental și a donat 900 de doze pentru vaccinarea animalelor din 6 grădini zoologice canadiene, relatează ziarul Ottawa Citizen.



Vaccinul nu este disponibil comercial încă dar a fost autorizat pentru administrare experimentală de către autoritățile de reglementare din Canada.



Christina Lood, purtătorul de cuvânt al Zoetis, afirmă că se așteaptă ca până la sfârșitul anului 450 de animale să fie inoculate anti-Covid cu o schemă de două doze administrate la o distanță de 3 săptămâni.



„Atunci când animalele sunt în grija noastră este important să facem tot ce ne stă în putință pentru a le menține sănătoase și fericite”, a declarat Chris Enright, veterinar la una din grădinile zoologice care vor primi vaccinuri.

Ottawa Citizen scrie că felinele, primatele, vidrele și hienele sunt animalele alese pentru a fi vaccinate întrucât sunt susceptibile în fața coronavirusului.



Lood afirmă că vaccinul poate fi administrat și animalelor de companie dar că ele sunt considerate ca fiind într-o categorie de risc redus.



Compania farmaceutică a început să lucreze la acest vaccin încă din februarie 2020, după ce un câine a fost diagnosticat cu COVID-19 în Hong Hong, și a donat un prim lot de doze pentru administrare de urgență grădinii zoologice din Sand Diego în luna ianuarie a acestui an.



Cotidianul The Washington Post a relatat luna trecută că grădini zoologice din Statele Unite, printre care cele din Oakland, Denver, St. Louis, Philadelphia și Grădina Zoologică Națională a Muzeului Smithsonian, au început să primească vaccinuri anti-Covid pentru animale de la Zoetis.



În luna martie a acestui an Rusia a anunțat că a înregistrat primul vaccin anti-Covid pentru animale, Carnivac-Cov.