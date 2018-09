Campusul Universității Tehnice s-a transformat pentru o zi într-un imens teren de sport

foto: publika.md

Pentru o zi, Campusul Universității Tehnice s-a transformat pentru o zi într-un imens teren de sport. Zeci de oameni au participat la diverse activităţi organizate în cadrul Festivalului "Bucurie în mişcare".



Adepţii unui stil de viaţă sănătos au luat parte la curse cu obstacole, au jucat tenis şi s-au întrecut la tir cu arcul. Copiii au fost cei mai entuziasmați de eveniment.



”E super distractiv. Facem sport, ne mai jucăm cu prietenii, mai întâlnim oameni noi și așa ne vom petrece ziua.”



”Am venit ca să mă joc cu prietenii și să mă distrez. Este foarte interesant, distractiv și emoții plăcute.”



Şi părinţii au rămas mulţumiţi de această activitate. Ei se bucură că în acest fel odraslele lor petrec mai puţin timp în telefon.



"Este foarte sănătos, şi pentru noi, şi pentru copii. Ei socializează cu alţi copii, fac cunoştinţă cu oameni noi. Este foarte bine. "



"Copiii mai rar au acum parte de astfel de activităţi din păcate, aşa că noi am venit pe aşa un timp să ieşim afară , să ne mişcăm."



Organizatorii susţin că ideea acestui festival a fost preluată de la vecinii de peste Prut.



" Ne-am propus să transmitem cât mai multor oameni de a alege mişcarea. Ne-am dorit ca oamenii să înţeleagă că pot lăsa în spate telefoanele, tablete şi să ieşim într-o zi ca asta să ne jucăm unii cu alţii, să ne cunoaştem", a spus organizatorul evenimentului, Olga Cortac.



În România, proiectul a demarat în anul 2012.



"Trăim într-o societate în care avem tot mai multă tehnologie. Şi noi am vrut să arătăm că merită să stai afară, să te bucuri de viaţă împreună cu prietenii tăi", a spus iniţiatorul proiectului "Bucurie în mişcare", Ovidiu Neamțu.



Festivalul "Bucurie în mişcare" se desfăşoară pentru al treilea an consecutiv.