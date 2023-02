Campionul Moldovei la ciclism, Valerian Răilean, petrecut pe ultimul drum de familie, profesori și colegi

Campionul Moldovei la ciclism la categoria juniori, care a decedat după ce a fost lovit de o mașină lângă Stăuceni, a fost condus pe ultimul drum. Familia băiatului a anunţat că acesta este al treilea copil pe care l-a pierdut. Pentru Valerian luni a răsunat ultimul sunet în liceul unde a învăţat, iar profesorii şi colegii şi-au luat rămas bun.



Foştii colegi de clasă spun că au pierdut nu doar unul dintre cei mai buni sportivi la ciclism din ţară, dar şi un coleg devotat.



"Pentru mine a fost foarte tragic, Valerian mereu a fost alături de mine, mereu ne ridica dispoziţia. Nu o să pot să-l uit niciodată. Mie mi s-a sfâşiat inima când am auzit vestea. Am fost foarte buni prieteni, mereu ieşeam împreună."



Profesoriii sunt şi acum şocaţi de tragedia care a îndoliat o ţară întreagă.



"Sunt profesoara lui din clasa a doua, Valerian a fost un băiat tare ambiţios şi cu o dorinţă mare de a trăi, iar ciclismul era viaţa lui. Când vorbeam la engleză pe tema sportului îşi arăta dragostea lui faţă de sport. Era o fire deosebită, gingaşă, înțelegătoare şi aşa va rămâne mereu", a spus ALIONA HÎNCU, profesoară de limba engleză.



"O să rămână un elev care putea să devină bucuria întregii şcoli pentru că el este campionul ţării la ciclism şi asta ne remarca şi eram optimişti că aveam un campion al nostru. Era bucuria nu doar a părinţilor, dar şi a noastră, acum va rămâne pentru eternitate o amintire frumoasă", a spus IURIE DONŢU, director Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Ion şi Doina Aldea-Teodorovici".



"Un băiat foarte blând, luminos, un zâmbet plăcut, am rămas şocaţi de întâmplare. Ne pare foarte rău, fiind şi eu şoferiţă şi mereu am grijă la volan, nu înţeleg cum aşa ceva să se întâmple", a vorbit SVETLANA POGONEŢ, profesoară de limba rusă.



Pentru a-şi lua rămas bun de la campion au venit şi reprezentanţii Federaţiei de Ciclism din ţara noastră.



"El a fost ales anul acesta pentru a participa la antrenamente din partea federaţiei noastre pentru a reprezenta ţara noastră la competiţii internaţionale din Bulgaria, Italia, dar şi alte ţări. Este o pierdere foarte mare pentru noi şi este o pierdere mare şi pentru ciclismul din ţara noastră", a declarat NASTASIA MUNTEANU, secretar general Federaţia de Ciclism.



Ulterior, mai mulţi ciclişti l-au condus într-un marş pe Valerian, iar alături de sicriu a fost pusă bicicleta sa de curse.