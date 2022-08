Campionul de aur al Moldovei. Cătălin Spînu este crescut în condiţii greu de imaginat

Nimic nu este imposibil atunci când ambiţia şi dorinţa se transformă într-un scop bine definit care poate înfrunta o realitate dură. O demonstrează Cătălin Spînu, luptătorul moldovean de etnie romă care a cucerit aurul la Campionatul European de lupte libere under-15. La doar 15 ani, adolescentul, care este crescut doar de mamă în condiţii greu de imaginat, a dat lovitura şi a dus Moldova pe cele mai înalte culmi din lumea sportului.



Cătălin Spînu a păşit pentru prima dată în sala de antrenamente la doar şase ani. Îndrumat de mamă şi antrenorul Constantin Cobîlean, băiatul a urmat calea unui unchi pasionat şi el de sport. Recunoaşte că nu a fost uşor, dar a meritat orice sacrificiu.



''De mic copil am fost câteodată impus, uneori veneam cu de-a sila la antrenamente. Uneori mâncam şi bătaie ca să vin la antrenamente, dar pe urmă am înţeles că trebuie să vin aici, să îmi fac cariera mea ca să ies din toate greutăţile astea'', spune Cătălin Spînu.



Tânărul s-a întors în luna iulie cu medalia de aur de la competiția din Zagreb, unde a învins în finală un adversar din Turcia. Povesteşte că s-a antrenat mult pentru această competiţie.



''Când am ajuns acolo aveam emoţii foarte mari deoarece prima dată am fost la aceste competiţii şi un pic mi-am făcut griji. În finală am ajuns cu ucraineanul şi lupta am câştigat-o cu scorul de 10 - 0'', povestește tânărul.



Cel mai aprig susţinător este mama. Maria Spînu creşte singură trei copii în condiţii la limita decenţei. Cu toate astea, femeia n-a încetat niciodată să insiste ca feciorul ei să-şi urmeze pasiunea şi a făcut mari sacrificii pentru el.



''A fost când m-am lăsat de toate, chiar m-am împrumutat şi nu am cumpărat mâncare, dar i-am cumpărat lui să aibă la şcoală. Este greu, greu pentru că trebuie educaţie şi de tată, dar m-am străduit să îi dau. Acolo, la şcoala sportivă învăţătorii i-au dat disciplină'', spune mama campionului european la lupte libere.



Mama campionului povesteşte că au probleme cu energia electrică. Nu au sistem de gazificare şi stau fără apă cu cu geamurile acoperite cu peliculă. În două camere, se înghesuie patru persoane.



''Când fac mâncare chiar lângă aragaz plouă şi aici. Şi bucătărie şi mâncare facem şi mâncăm, totul aici împreună.''



Constantin Cobîlean este antrenorul campionului nostru. El a îndrumat nume grele din lumea sportului moldovenesc pe drumul succesului.



''Cu trei ani în urmă a fost premiant al Republicii Moldova, anul trecut a fost campion, anul acesta tot campion al Republicii Moldova şi deja şi-a luat cota pentru campionatele europene balcanice. Pe Cătălin îl ducem pentru prima dată la campionatele ţărilor balcanice şi cu, Doamne, ajută.''



Cei care vor să-l ajute pe campionul Cătălin Spînu să aibă o viaţă mai bună şi să ducă faima ţării noastre mai departe pot dona bani pe contul afişat mai jos:

Beneficiar: SPINU MARIA



Cod Fiscal: 2004016035380



IBAN:MD44AG000000022593635647