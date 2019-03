Campionii mondiali pregătiți pentru meciul Moldova-Franța. Declarații SURPRINZĂTOARE făcute de cei mai tari fotbalişti francezi

Campionii mondiali en-titre nu subestimează echipa gazdă și susţin că vor depune efortul maxim pentru a câştiga partida din această seară de la Chişinău. Atât selecţionerul Didier Deschamps, cât şi fotbaliştii francezi afirmă că sunt concentraţi la maximum şi țintesc doar victoria în prima partidă a ciclului preliminar."Cunoaștem toate pericolele. Știm cât de periculoase sunt meciurile de acest tip. Suntem conştienţi. Am mai jucat astfel de partide. Și am și suferit uneori. Dar asta este echipa Franței. Am mai început cu un 0-0 în deplasare și în Belarus acum doi ani. Noi însă vom face tot posibilul să menținem jucătorii concentraţi pentru a obține rezultatul pe care ni-l dorim", a declarat Didier Deschamps, selecţionerul Franţei."Este important să păşim cu dreptul în acest ciclu preliminar şi să luăm toate punctele puse în joc în meciul de aici. Statutul de campioni mondiali ne obligă să jucăm numai la victorie şi ne lipsește de dreptul la greşeală", a menționat Hugo Lloris, portarul echipei franceze."Trebuie să facem tot posibilul ca acest lucru să nu se întâmple! Cum am mai spus, respectăm echipa Republicii Moldova. Ştim că adversarii sunt gata să ne facă viaţa cât mai grea cu putință", a spus Hugo Lloris, portarul echipei franceze.