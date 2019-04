Campionii din Modlova premiaţi. Cum a sărbătorit performanţa campionul Victor Cibanu (FOTO)

Victor Ciobanu, campionul european la lupte greco romane a fost premiat la revenirea acasă de la competiția desfășurată la București. Sportivul a beneficiat de un premiu de 50.000 de lei din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Ciobanu a declarat că a sărbătorit această performanță împreună cu coechipierii săi din lotul național.

"Am sărbătorit pe drum. Bucureștiul nu e așa departe. Am venit cu microbuzul și acolo am sărbătorit. Am petrecut noaptea toți împreună. Fără ca să ne odihnim sau ceva de genul ăsta", a declarat Victor Ciobanu, luptător de stil greco-roman.



Piotr Ianulov, vicecampionul european la lupte de stil liber a fost remunerat cu 25.000 de lei. Sportivul a mărturisit ce va face cu banii primiți.

"Voi investi acești bani în mine, pentru a obține performanțe mai mari în viitor. M-au felicitat toți cu această performanță, însă nu îmi amintesc cine a făcut-o primul. Mulți oameni dragi m-au felicitat a doua zi, pentru că știau că am nevoie de timp pentru a-mi reveni",a declarat Piotr Ianulov, luptător de stil liber.

Anastasia Nichita, luptătoarea de stil liber medaliată cu bronz la campionatul european de la București a fost premiată cu 15.000 de lei.

"Desigur, sunt fericită, m-am așteptat la ceva mai mult deoarece am avut posibilitatea să intru în finală, dar s-a primit că am pierdut și nu am putut să mă calific în finală, dar oricum sunt fericită pentru că am câștigat prima mea medalie la un campionat european de seniori", susţine Anastasia Nichita, luptătoare de stil liber.

"Noi am fost fericiți să aflăm despre aceste performanțe. Tocmai dina ceste considerente am decis cu colegii noștri,mai ales cu colegul meu ministrul afacerilor interne din Republica Moldova, domnul Alexandru Jizdan, să le oferim acestor sportivi și antrenorilor lor atenția, dragostea și respectul pe care îl merită", a declarat Monica Babuc, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării.

Maxim Saculțan, Nicolae Ceban și Maria Draguțan, sportivi clasați pe locul 5 au fost remuneraţi cu câte 10.000 de lei. Potrivit hotărârii de Guvern premianții la europene vor încasa la sfârșit de an alte sume de bani. Victor Ciobanu va primi 90.000 de lei, Petru Ianulov 66 de mii de lei, Anastasia Nichita 45.000 de lei, iar sportivii clasați pe locul 5 câte 17.000 de lei.