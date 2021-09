Campionii au ajuns acasă. Vezi cum au sărbătorit victoria istorică fotbaliștii echipei Sheriff Tiraspol: „Suntem o echipă bună și am demonstrat-o”

Fotbaliștii echipei Sheriff Tiraspol, care a făcut istorie aseară pe stadionul "Santiago Bernabeu", au revenit acasă în această dimineață. Aceștia au aterizat pe aeroportul de la Chișinău la șase ore după încheierea partidei.

Marcatorii cele două goluri, Sebastien Thill şi Jasurbek Yakshiboev, au spus că au sărbătorit victoria istorică foarte modest.

„Eu consider că este cea mai bună echipă din lume, dar noi am învins. Nici nu ştiu cum să spun, încă nici nu am înțeles că am învins aseară. Antrenorul ne-a zis că trebuie să-i respectăm, dar să nu avem frică, lucru pe care l-am demonstrat în joc.”, a relatat Jasurbek Yakshibaev, atacant Seriff Tiraspol.



Antrenorul echipei, Iurii Vernidub a dezvăluit că este mândru de băieţii săi, care au luptat eroic în partida de aseară.



„Sunt nişte emoţii de nedescris. Desigur că Real e Real, a atacat, noi ne-am apărat. Am folosit toate şansele pe care le-am avut şi consider că am câştigat pe bună dreptate. Mă bucur că nu ne-am oprit şi am jucat până la urmă şi am dat al doilea gol extraordinar.”, a menționat Yuriy Vernydub, antrenor Sheriff Tiraspol.