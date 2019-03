Campioni la robotică. Au fost desemnați câștigătorii concursului First Lego League Moldova. Învingătorii au primit MII DE LEI

Cei mai talentaţi copii în domeniul roboticii au fost premiaţi după o finală la care au participat 300 de elevi din toată ţara. Juriul a decis că ingineria a fost cel mai bine asociată cu jucăriile de tip Lego de două echipe, care au mers acasă cu premii băneşti şi foaia de parcurs la Campionatul European - "FIRST LEGO League".



Membrii echipei Roborangers din Chişinău spun că s-au pregătit timp de câteva luni pentru acest concurs.



"Robotul are ca scop, timp de două minute şi jumătate, să îndeplinească cât mai multe misiuni de pe masă care au fost prestabilite de către organizatori de la începutul sezonului ca să acumuleze cât mai multe puncte", a menţionat Florin Cazac, membru al echipei Roborengers.



Pe lângă cupă, băieţii au primit şi 85 de mii de lei. Acum, ei au în faţă o provocare mult mai mare - participarea, în luna mai, la campionatul european.



"O să ne pregătim, vom avea o atitudine foarte serioasă, pentru că noi dorim să luăm de asemenea un loc foarte bun şi în Turcia", a spus Vasile Ciorbă, membru al echipei Roborengers.



Locul al doilea a fost ocupat de o tânără echipă din Bălţi.



"Concursul este foarte important pentru noi, ne-am pregătit în jur de cinci luni, veneam şi sâmbăta şi duminica la şcoală, era foarte greu", a explicat Dan Bălan, membru al echipei Way2Win.



Cei mai buni participanţi au fost selectaţi de un juriu specializat.



"Noi am vrut să fie distractiv, dat totodată să fim corecţi şi echitabili. Să fie toţi trataţi în aceeaşi măsură. Designul robotului, unde se analizează câte de ingenioşi, cât de inventivi sunt copiii. După care este robotul în misiune, cât mai multe misiuni care sunt făcute", a precizat Ion prida, membru al juriului.



"Avem 32 de echipe dintre 62 participante care au fost la semifinale şi toate aceste echipe sunt din diverse localităţi din Moldova, de la Giurgiuleşti şi până la Soroca", a punctat Ionela Titirez, organizatoare.



FIRST LEGO League este cea mai mare competiție internațională în domeniul tehnologiei și roboticii. Concursul este la cea de-a cincea ediţie în ţara noastră. În Moldova sunt în jur de cinci mii de copii care studiază robotica.