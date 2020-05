Campioni la înjurături. Peste 16 mii de moldoveni au fost amendaţi, anul trecut, pentru folosirea limbajului obscen

Nu ştim să ne ţinem limba după dinţi. Cel puţin asta arată cifrele Biroului Naţional de Statistică, care spun că peste 16 mii de moldoveni au fost amendaţi, anul trecut, pentru folosirea limbajului obscen. Psihologii susţin că folosirea înjurăturilor este o metodă de a scăpa de tensiune, iar moldovenii recunosc că mai scapă câte o vorbă grea când se confruntă cu situaţii dificile.



De la tineri la oameni în etate, moldovenii admit că folosesc în viaţa de zi cu zi cuvinte licenţioase, fie că încearcă să-şi exteriorizeze emoţiile, fie că aşa le vine pe limbă.



"-Dvs. înjuraţi?

-Foarte mult. Dar ştiţi de ce? Fiindcă ne supără foarte tare toate împrejurimea asta aiurea".



"Am în vedere când prea te enervezi sau ceva, uite ieşi afară câinele hamăie şi spui "Mergi de aici BEP norodul cui te are".



"-Se întâmplă des?

-Cam peste fiecare oră".



Tinerii susţin că folosesc şi ei cuvinte licenţioase, doar că le preferă pe cele în limba engleză.



"Nu în voce şi consider că nu este un lucru atât de bun. Mai mult în engleză şi cred că toţi de vârsta mea mai mult în engleză".



Moldovenii mai spun că evită înjurăturile cu tangenţă religioasă.



"Se întâmplă că înjurăm, nu chiar aşa de des. Înjurăm cu alte cuvinte numai nu de Dumnezeu. Foarte mare păcat".



"Nu chiar doamne fereşte, dar mai scăpăm câte un cuvânt. Dar niciodată nu mă ating de Dumnezeu, nici pe alţii nu sfătui, chiar le fac observaţii".



Psihologii susţin că înjurăturile sunt o metodă de a te elibera de emoţiile negative. Nervii, lipsa de cultură sau chiar sentimentul de superioritate sunt stările care ne determină să folosim un limbaj obscen în viaţa cotidiană, spun aceştia.



"Injuriile sunt o modalitate de exprimare a agresivităţii, dar şi o formă de detensionare emoţională. În timp injuriile pot deveni automatisme, iar atunci când oamenii aleg să se exprime în felul acesta în public vorbim despre o problemă de moralitate", a spus psihologul, Zinaida Gribincea.



Potrivit profesorului de filosofie, Alexandru Lupușor, înjurăturile folosite de moldoveni au o tentă sexuală.



"Unul dintre registrele înjurăturilor este sexualitatea şi desigur sexualitatea are o anumită forţă de atracţie asupra conștiinței noastre", a spus lectorul la Facultatea Istorie şi Filosofie, USM, Alexandru Lupușor.



Conform legii, injuria adusă unei persoane în public se sancționează cu o amendă de până la trei mii de lei sau cu muncă în folosul comunității până la 60 de ore.