Campionatului Național de Autoslalom la Hâncești. La cursă au participat 20 de piloți

Vuiet de motoare, miros de cauciuc și multă adrenalină, la cea de-a treia etapă a Campionatului Național de Autoslalom, care a avut loc pe stadionul din Hâncești. Competiţia s-a desfăşurat în premieră pe timp de noapte.



La cursă au participat 20 de piloţi.



"Competiția asta m-a atras prin faptul că este noaptea. E foarte interesant de fapt, acuma atâta lumină aici pe traseu și afară noapte, noapte, e interesant"

, a spus , pilotul de curse, Aliona Arteomova.

„Deja din 2010, deci opt ani. Azi e un fel de antrenament pentru mine. Oricare competiție este un fel de challenge dar oricum eu înțeleg că mașina poate și traseul este foarte bun pentru mașina asta”, a spus pilotul de curse, Maxim Besedin.

Şi primarul din Hâncești şi-a testat abilităţile de pilot de curse.



"Doi, trei , Bravo! Domnul Alexandru Botnari, primar de Hâncești!"



"Astăzi chiar am mers și pe mașină în două roți, puțin m-am lovit dar mi-a plăcut foarte mult”, a spus primarul orașului Hâncești, Alexandru Botnari.



Cei prezenți au avut parte de un show pe cinste.



"Noaptea e mai frumos decât ziua, lumini, muzică."



"Foarte interesant și multă adrenalină."



„Singur îs șofer și îmi place, numai că n-am bani pe așa mașină să încerc și eu."



Participanții au avut de trecut patru probe.



"Concurența s-a simțit, au concurat mașini foarte bune, ne-am luptat și iată rezultatele", a spus campionul mondial de curse, Evgheni Baranov.



„Drept scop are promovarea autosportului în țară, promovarea disciplinei de conducere corectă, care tolerează autosportul și nu tolerează cursele nelegale prin oraș și în afara orașului. De ce noaptea, fiindcă e ceva spectaculos, avem curse sub lumina projectoarelor, o cursă foarte neobișnuită”, a spus președintele structurii Autoslalom a FARM, Andrei Balan.