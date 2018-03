CAMPIONATUL NAŢIONAL DE K-1: 280 de luptători participă la competiţia din Chişinău

Eveniment de mare amploare pentru amatorii de K-1. Chişinăul găzduieşte Campionatul Republicii, la care participă 280 de luptători din 30 de cluburi. Sportivii au concurat în toate categoriile de vârstă - copii, cadeţi, juniori şi seniori.



"A fost o luptă foarte grea, însă datorită antrenorului meu Oleg Sclifos am demonstrat că sunt mai puternic."



"Particip în premieră la Campionatul Republicii Moldova de K-1. Am făcut câteva sparring-uri şi m-au ajutat foarte mult antrenamentele."



Igor Zadorojneac a furnizat una dintre surprize turneului, reuşind să-l învingă la puncte pe Maxim Vitiuc, care până acum a dominat în categoria de până la 51 de kilograme, cadeţi.



În urma acestei competiţii, va fi format lotul naţional, care va participa în toamnă la Campionatul European din Lituania.



"La Campionatul European noi participăm cu cei mai buni luptători. Vom avea o echipă în jur de 20 de luptători, ca de obicei", a spus preşedintele FM de K-1 amator, Dorin Damir.



"Sunt foarte mulţi participanţi, începând de la juniori, cadeţi şi seniori. Este o probă care este acum foarte bine promovată şi într-adevăr avem rezultate. Consider că asemenea domeniu necesită să fie susţinut", a spus secretarul de stat al Ministerului Educaţiei şi Culturii, Radu Rebeja.



Campionatul naţional durează două zile, iar câştigătorii vor fi premiaţi cu diplome şi medalii.